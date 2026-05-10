Pronađena tijela još dvije žrtve, broj poginulih porastao na tri

Indonezija pronašla tijela svih nestalih žrtava erupcije vulkana Pronađena tijela još dvije žrtve, broj poginulih porastao na tri

Indonezija je u nedjelju saopštila da su pronađena tijela svih nestalih žrtava vulkanske erupcije, izvijestili su državni mediji.

Nacionalna agencija za upravljanje katastrofama (BNPB) saopštila je da su timovi za potragu i spašavanje otkrili tijela još dvije žrtve, pored tijela Indonežanke pronađene ranije, čime je broj poginulih porastao na tri, prema novinskoj agenciji Antara.

"Pronalaskom druge dvije žrtve, pronađene su sve žrtve koje su prethodno proglašene nestalima", rekao je Abdul Muhari, šef Centra za podatke, informacije i komunikaciju o katastrofama BNPB-a.

Žrtve su identifikovane kao strani državljani, obojica muškarci, starosti 30 i 27 godina.

Dodao je da je zajednički tim za potragu i spašavanje završio svoju operaciju.

Vulkan je eruptirao na planini Dukono na ostrvu Halmahera u petak, šaljući oblak dima oko 10 kilometara u vazduh.

Petnaest ljudi je preživjelo incident, uključujući sedam Singapuraca i osam Indonežana.