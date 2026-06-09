Indijski premijer pozvao na smirivanje tenzija na Bliskom istoku i naglasio značaj diplomatije Modi tokom telefonskog razgovora s emirom Kuvajta izrazio duboku zabrinutost zbog regionalne eskalacije

Indijski premijer Narendra Modi u utorak je pozvao na smanjenje tenzija na Bliskom istoku i naglasio potrebu za dijalogom i diplomatijom tokom telefonskog razgovora s emirom Kuvajta šeikom Meshalom Al-Ahmadom Al-Jaberom Al-Sabahom.

Prema saopćenju iz Modijevog kabineta, dvojica lidera razgovarala su o razvoju sigurnosne situacije u regiji.

Modi je izrazio duboku zabrinutost zbog eskalacije i ponovio snažnu osudu Indije napada na suverenitet i teritorijalni integritet Kuvajta.

Također je pozvao na deeskalaciju, dijalog i diplomatiju kako bi se što prije obnovili mir i stabilnost, navodi se u saopćenju.

Razgovor je uslijedio nakon što su Iran i Izrael prvi put razmijenili vatru od primirja postignutog u aprilu, u okviru širih regionalnih napetosti nakon nedavnih iranskih napada u Zaljevu.

U srijedu je jedan državljanin Indije poginuo u iranskom napadu dronom na Međunarodni aerodrom Kuvajt. Kuvajtske vlasti saopćile su da je u iranskim napadima poginula jedna osoba, 63 su povrijeđene, a oštećeni su ključni objekti, uključujući i diplomatske misije.

Iranska Revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napade, navodeći da su bili usmjereni na američke baze u Kuvajtu kao odgovor na američki napad na ostrvo Qeshm na jugu Irana, izveden ranije istog dana.

Sukob je pogodio građane više azijskih zemalja. Prema podacima koje je prikupila Anadolu, najmanje 26 osoba iz različitih dijelova Azije poginulo je ili se vodi kao nestalo od početka rata krajem februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran.

Među njima je osam državljana Indije, od kojih se jedan i dalje vodi kao nestao, četiri državljana Bangladeša, četiri Pakistanca te po jedan državljanin Kine, Nepala i Filipina. Također, po tri državljana Indonezije i Tajlanda vode se kao nestali u vodama Bliskog istoka.