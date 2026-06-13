Posjeta će ojačati sve dublje angažovanje Indije s Evropom i grupom G7, izjavio je Narendra Modi

Indijski premijer Modi započeo zvaničnu posjetu Francuskoj i Slovačkoj Posjeta će ojačati sve dublje angažovanje Indije s Evropom i grupom G7, izjavio je Narendra Modi

Indijski premijer Narendra Modi u subotu je započeo posjetu Francuskoj u okviru šestodnevne evropske turneje, saopštila je indijska vlada.

U prvom dijelu posjete Modi će u nedjelju u Nici održati bilateralni sastanak s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, a dvojica lidera će, prema navodima indijskog Ministarstva vanjskih poslova, razmotriti cjelokupan spektar bilateralnih odnosa između Indije i Francuske.

U drugom dijelu putovanja Modi će od 14. do 16. juna boraviti u državnoj posjeti Slovačkoj. Ministarstvo je navelo da će to biti prva posjeta jednog indijskog premijera Slovačkoj od sticanja njene nezavisnosti 1993. godine.

Modi će naredne sedmice učestvovati i na samitu Grupe sedam (G7).

Ministarstvo je saopštilo da će predstojeća evropska posjeta premijera dodatno produbiti partnerstvo Indije s Francuskom, Slovačkom i grupom G7.

Povodom početka posjete, Modi je u subotu izjavio da će putovanje ojačati sve dublje angažovanje Indije s Evropom i grupom G7 te pokazati čvrstu posvećenost širenju horizonta partnerstava s evropskim kontinentom i šire.