Dharmendra Pradhan poručio da budućnost učenika ne smije biti ugrožena te da je ostavku uputio premijeru Narendri Modiju nakon višednevnih demonstracija

Indijski ministar obrazovanja podnio ostavku nakon protesta zbog navodnog curenja ispitnih pitanja Dharmendra Pradhan poručio da budućnost učenika ne smije biti ugrožena te da je ostavku uputio premijeru Narendri Modiju nakon višednevnih demonstracija

Indijski ministar obrazovanja Dharmendra Pradhan podnio je u subotu ostavku nakon višednevnih protesta širom zemlje, tokom kojih su demonstranti tražili njegovo povlačenje zbog navodnog curenja ispitnih pitanja i nepravilnosti u obrazovnom sistemu.

Pradhan je u objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u naveo da su ga događaji u proteklih deset dana duboko pogodili te da ovo nije pitanje ličnog prestiža.

"Jedinstvo nacije mora ostati očuvano. Budućnost nijednog učenika u Indiji ne smije biti dovedena u pitanje zbog pravnih komplikacija. Naša djeca trebaju svoje vrijeme posvetiti učenju i izgradnji karijere", poručio je.

Dodao je da je, imajući u vidu sve okolnosti, svoju ostavku uputio premijeru Narendri Modiju.

Prema navodima iz dostavljenog teksta, proteste predvodi novoosnovani pokret Narodna partija žohara, koji je nastao nakon kontroverznih izjava predsjednika Vrhovnog suda, koji je nezaposlene mlade uporedio sa žoharima.

Tokom sedmice policija je upotrijebila suzavac i pendreke kako bi rastjerala demonstrante koji su pokušali doći do zgrade parlamenta.