Testiranja su svrstala Indiju u elitnu grupu zemalja koje posjeduju višeslojni sistem protivbalističke odbrane, saopćilo je Ministarstvo odbrane

Indija uspješno testirala višeslojni sistem protivbalističke odbrane i mornaričku protivbrodsku raketu Testiranja su svrstala Indiju u elitnu grupu zemalja koje posjeduju višeslojni sistem protivbalističke odbrane, saopćilo je Ministarstvo odbrane

Indija je u subotu saopćila da je uspješno testirala svoj višeslojni sistem protivbalističke odbrane kroz tri uzastopna letačka ispitivanja.

U saopćenju Ministarstva odbrane Indije navodi se da je Organizacija za istraživanje i razvoj odbrane uspješno demonstrirala više ključnih tehnologija koje jačaju odbrambene sposobnosti zemlje protiv različitih vrsta neprijateljskih prijetnji.

"Tri uzastopna letačka testiranja provedena su 10. i 11. juna kako bi se demonstrirala višeslojna odbrana od balističkih projektila dugog dometa i sposobnost djelovanja protiv brodova na srednjim udaljenostima", navodi se u saopćenju ministarstva.

Dodaje se da su "ova testiranja svrstala zemlju u elitnu grupu država koje posjeduju sposobnost protivbalističke odbrane za presretanje čak i interkontinentalnih balističkih projektila".

Ministarstvo odbrane Indije također je saopćilo da je uspješno provedeno prvo letačko testiranje mornaričke protubrodske rakete srednjeg dometa.

Indija je među malobrojnim državama koje posjeduju balističke raketne sisteme kratkog, srednjeg i dugog dometa, uz razvoj pomorske komponente odvraćanja.