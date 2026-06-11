To je treći takav incident koji uključuje indijska plovila u kontekstu rata SAD-Iran ove sedmice

Indija prijavila novi požar na tankeru kod Omana, potvrđena smrt tri mornara u odvojenom napadu To je treći takav incident koji uključuje indijska plovila u kontekstu rata SAD-Iran ove sedmice

Indija je u četvrtak prijavila novi incident koji uključuje plovilo u vodama kod obale Omana, dok je istovremeno potvrdila da su tri njena mornara poginula u ranijem napadu.

“Dobili smo informacije o incidentu koji uključuje plovilo kod luke Shinas u Omanu, ranije danas”, objavila je Ambasada Indije u Muscatu na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Prema objavi na X-u Muscat Dailyja, lokalne vlasti reaguju na požar koji je prijavljen na tanker MT Jalveer u blizini Shinasa.

Indijska diplomatska misija saopćila je da pažljivo prati situaciju i koordinira s lokalnim vlastima radi daljnjih informacija.

Britanska Agencija za pomorske trgovačke operacije (UKMTO) također je potvrdila najnoviji incident, navodeći u saopćenju da je primila izvještaj o incidentu 21 nautičku milju sjeveroistočno od Sohara u Omanu.

“Lokalne vlasti su izvijestile da je tanker pogođen požarom u mašinskom prostoru. Nije prijavljen utjecaj na okoliš. Vlasti nastavljaju istragu”, dodaje se.

To je treći takav incident koji uključuje indijska plovila u kontekstu rata SAD-Iran ove sedmice.

U srijedu je američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila da su američke snage onesposobile naftni tanker kasno u utorak nakon što je brod navodno prekršio pomorsku blokadu pokušajem transporta nafte iz Irana.

Indija je osudila napad na trgovački brod Settebello kod obale Omana. Najmanje 21 član posade je spašen, dok su tri osobe bile nestale i u četvrtak potvrđene kao poginule.

Ministar pomorstva Indije Sarbananda Sonowal rekao je da je izuzetno žalosno saznati za tragični incident na brodu MT Settebello pod zastavom Palaua.

“Nažalost, tri indijska pomorca koja su prvobitno bila prijavljena kao nestala sada su potvrđena kao mrtva nakon što su tijela pronađena i identifikovana“, rekao je.