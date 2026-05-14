Ministar vanjskih poslova na sastanku BRICS-a rekao da sukob na Bliskom istoku zahtijeva posebnu pažnju

Indija poručila da je neometan prolaz kroz Hormuški moreuz od vitalnog značaja za globalnu ekonomiju Ministar vanjskih poslova na sastanku BRICS-a rekao da sukob na Bliskom istoku zahtijeva posebnu pažnju

Indija je u četvrtak na sastanku ministara vanjskih poslova BRICS-a pozvala na "neometan" prolaz kroz Hormuški moreuz usred američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je također član ove grupe.

New Delhi je domaćin sastanka visokih diplomata ekonomija u usponu, na kojem učestvuju ministri vanjskih poslova i šefovi delegacija zemalja članica i partnerskih država BRICS-a.

Sastanku prisustvuje i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.

Indijski ministar vanjskih poslova S. Jaishankar rekao je da sukob na Bliskom istoku zahtijeva posebnu pažnju, jer kontinuirane tenzije, rizici za pomorski saobraćaj i poremećaji energetske infrastrukture ukazuju na krhkost situacije.

"Sigurni i neometani pomorski tokovi kroz međunarodne plovne puteve, uključujući Hormuški moreuz i Crveno more, ostaju od vitalnog značaja za globalno ekonomsko blagostanje", rekao je.

Regionalne tenzije eskalirale su otkako su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo odgovor Teherana prema Izraelu i američkim saveznicima u Zaljevu, kao i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.