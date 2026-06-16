Indija ograničila Telegram uoči ključnih prijemnih ispita za medicinske fakultete

Indija je izdala naredbu o ograničavanju pristupa društvenoj mreži Telegram uoči ključnog prijemnog ispita za upis na medicinske fakultete, zakazanog za 21. juni, nakon što je prethodni ispit poništen zbog curenja testnih pitanja.

Savezna Nacionalna agencija za testiranje uputila je u utorak dopis društvenoj mreži X, navodeći da je mjera uvedena za "definisani i ograničeni period koji traje do 22. juna".

Prijemni ispit za upis na dodiplomske studije medicine održava se nakon što je isti test prošlog mjeseca poništen.

Nedugo nakon održavanja ispita pojavile su se optužbe o curenju testnih pitanja, što je dovelo do njegovog poništavanja i izazvalo proteste studenata.

Ponovljenom ispitu pristupit će gotovo 2,3 miliona prijavljenih kandidata.