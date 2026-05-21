Indija i Afrička unija odgodile samit zbog izbijanja ebole Samit je bio zakazan za remin od 28. do 31. maja u New Delhiju

Indija i Afrička unija odgodile su ovogodišnji samit u New Delhiju zbog izbijanja ebole u dijelovima Afrike, saopćili su zvaničnici u četvrtak.

U zajedničkom saopćenju koje je objavilo indijsko Ministarstvo vanjskih poslova navodi se da su se obje strane saglasile da bi bilo preporučljivo održati Četvrti samit Foruma Indija-Afrika u kasnijem terminu.

New Delhi je saopćio da su dvije strane razmijenile mišljenja o razvijajućoj zdravstvenoj situaciji u dijelovima Afrike te ponovo potvrdile važnost kontinuirane saradnje u jačanju pripravnosti javnog zdravstva i kapaciteta odgovora širom kontinenta.

Novi datumi samita i pratećih sastanaka bit će utvrđeni kroz međusobne konsultacije i naknadno objavljeni.

Bilateralna trgovina između Indije i Afrike dostigla je 93,69 milijardi dolara u periodu 2025-26, prema navodima zvaničnika.

Zaključno s 20. majem, zabilježeno je gotovo 600 sumnjivih slučajeva zaraze ebole, uključujući 139 sumnjivih smrtnih slučajeva, prema najnovijim podacima Svjetske zdravstvene organizacije.

Ranije u srijedu, generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je novinarima da su do sada potvrđena 33 slučaja ebole u Demokratskoj Republici Kongo.