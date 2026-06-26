Brodovi su pokušali proći kroz južni koridor moreuza bez koordinacije s iranskim vlastima, što je izazvalo brzu intervenciju mornarice Islamske revolucionarne garde (IRGC)

Incident u moreuzu: Iran blokirao i vratio tri strana tankera u Hormuškom tjesnacu Brodovi su pokušali proći kroz južni koridor moreuza bez koordinacije s iranskim vlastima, što je izazvalo brzu intervenciju mornarice Islamske revolucionarne garde (IRGC)

Tri strana naftna tankera vraćena su nazad prema Zaljevu nakon što su pokušala proći kroz neodobrenu rutu u Hormuškom tjesnacu, javila je u petak iranska državna televizija IRIB, prenosi Anadolu.

Prema izvještaju, brodovi su pokušali proći kroz južni koridor moreuza bez koordinacije s iranskim vlastima, što je izazvalo brzu intervenciju mornarice Islamske revolucionarne garde (IRGC).

Mornarica je oko četiri sata ujutro po lokalnom vremenu izdala upozorenje svim brodovima u Zaljevu i Omanskom moru, proglašavajući nedavno najavljenu alternativnu rutu za prelazak tjesnaca, koja je uspostavljena bez koordinacije s Teheranom, ilegalnom, neprihvatljivom i izuzetno opasnom.

Odvojeno, iranska Uprava za upravljanje vodama Zaljeva upozorila je da neovlašteni prolaz izvan ruta koje je odredio Iran može stvoriti ozbiljne sigurnosne rizike te rezultirati uskraćivanjem navigacijskih usluga brodovima. Iz ove uprave je naglašeno da će odgovornost za bilo kakve posljedice snositi isključivo vlasnici brodova, operateri i kapetani.