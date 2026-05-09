Inauguralna sjednica Parlamenta Mađarske: Peter Magyar preuzima mjesto premijera "Novo poglavlje počinje danas u Mađarskoj", kazala je Tiszina ekspertica za vanjske poslove, buduća ministrica vanjskih poslova, Anita Orban

Zastupnici novog saziva parlamenta mađarske u subotu su na inauguralnoj sjednici najvišeg zakonodavnog tijela položili zakletve, javlja Aanadolu.



Na sjednici će se zastupnicima, izabranim na parlamentarnim izborima 12. aprila, obratiti mađarski predsjednik Tamas Sulyok, nakon čega će biti izabran novi predsjednik Parlamenta.

Predviđeno je da kasnije, tokom dana, javnim glasanjem bude izbran novi premijer, Peter Magyar, lider pobjedničke stranke Tisza.

"Novo poglavlje počinje danas u Mađarskoj", kazala je Tiszina ekspertica za vanjske poslove, buduća ministrica vanjskoih poslova, Anita Orban, u objavi na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.



Prema njenoj objavi, na Trgu Košut u Budimpešti okupljaju se hiljade ljudi "prateći svaki zajednički trenutak".



"Nije slučajno što ovaj dan pada na Dan Evrope. Poruka je jasna: mjesto Mađarske je u Evropi. Prirodno, čvrsto i bez pogovora. A, s tim dolazi i odgovornost.

Pravi posao počinje danas", navela je Orban.

Centralno-desničarska stranka Tisza osigurala je ubjedljivu pobjedu na izborima u aprilu, osvojivši 141 od 199 parlamentarnih mjesta i odnoseći pobjedu nad Fideszom Viktora Orbana, bivšeg premijera.

