Operacija velikih razmjera bit će provedena u bliskoj saradnji s Iranom, Omanom, svim ostalim obalnim državama u regiji i Sjedinjenim Američkim Državama, kazao je Arsenio Dominguez

IMO pokreće evakuaciju 11.000 pomoraca nakon sporazuma Irana i SAD-a Operacija velikih razmjera bit će provedena u bliskoj saradnji s Iranom, Omanom, svim ostalim obalnim državama u regiji i Sjedinjenim Američkim Državama, kazao je Arsenio Dominguez

Šef Međunarodne pomorske organizacije (IMO) u utorak je pozdravio novo potpisani memorandum o razumijevanju između Irana i SAD-a, rekavši da označava "odlučujući korak" ka obnavljanju pomorske sigurnosti i okončanju napada na civilno brodarstvo koji su poremetili globalnu trgovinu, javlja Anadolu.

"Nakon mjeseci teškoća i nevolja za hiljade nevinih pomoraca i negativnog utjecaja na cijeli svijet, s dubokim zadovoljstvom pozdravljam mirovni sporazum zaključen između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji označava odlučujući korak ka obnavljanju pomorske sigurnosti i okončanju neprihvatljivih napada na civilno brodarstvo", rekao je generalni sekretar Arsenio Dominguez.

Dominguez je odao počast 14 pomoraca koji su poginuli tokom sukoba između SAD-a i Irana u i oko Hormuškog zaljeva, opisujući njihov rad kao ključan za globalnu trgovinu.

"Počet ćemo s sprovođenjem plana evakuacije za više od 11.000 pomoraca koji su još uvijek zaglavljeni u regionu. Ova operacija velikih razmjera biće sprovedena u bliskoj saradnji s Iranom, Omanom, svim ostalim obalnim državama u regionu, Sjedinjenim Američkim Državama i pomorskom industrijom", dodao je.

Šef IMO-a je rekao da su sigurnosni uslovi provjereni prije početka operacija.

"Ostajemo u potpunosti posvećeni osiguravanju sigurnosti pomoraca i kontinuiteta globalne trgovine", dodao je.