IMO pokreće evakuaciju 11.000 pomoraca nakon sporazuma Irana i SAD-a

Diyar Güldoğan
24. juni 2026.•Ažuriranje: 24. juni 2026.
Šef Međunarodne pomorske organizacije (IMO) u utorak je pozdravio novo potpisani memorandum o razumijevanju između Irana i SAD-a, rekavši da označava "odlučujući korak" ka obnavljanju pomorske sigurnosti i okončanju napada na civilno brodarstvo koji su poremetili globalnu trgovinu, javlja Anadolu.
"Nakon mjeseci teškoća i nevolja za hiljade nevinih pomoraca i negativnog utjecaja na cijeli svijet, s dubokim zadovoljstvom pozdravljam mirovni sporazum zaključen između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji označava odlučujući korak ka obnavljanju pomorske sigurnosti i okončanju neprihvatljivih napada na civilno brodarstvo", rekao je generalni sekretar Arsenio Dominguez.
Dominguez je odao počast 14 pomoraca koji su poginuli tokom sukoba između SAD-a i Irana u i oko Hormuškog zaljeva, opisujući njihov rad kao ključan za globalnu trgovinu.
"Počet ćemo s sprovođenjem plana evakuacije za više od 11.000 pomoraca koji su još uvijek zaglavljeni u regionu. Ova operacija velikih razmjera biće sprovedena u bliskoj saradnji s Iranom, Omanom, svim ostalim obalnim državama u regionu, Sjedinjenim Američkim Državama i pomorskom industrijom", dodao je.
Šef IMO-a je rekao da su sigurnosni uslovi provjereni prije početka operacija.
"Ostajemo u potpunosti posvećeni osiguravanju sigurnosti pomoraca i kontinuiteta globalne trgovine", dodao je.