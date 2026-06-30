Imigracija u Nizozemsku u padu treću godinu zaredom Najveći pad zabilježen među tražiocima azila i visokokvalifikovanim radnicima iz zemalja izvan Evropske unije

Imigracija u Nizozemsku smanjena je treću godinu zaredom u 2025. godini, prvenstveno zbog manjeg broja tražilaca azila i visokokvalifikovanih radnika iz zemalja izvan Evropske unije, pokazuju podaci koje je u utorak objavio Statistički ured Nizozemske (CBS).

Tokom prošle godine u Nizozemsku se doselilo ukupno 309.000 ljudi, što je oko 8.000 manje nego 2024. godine, saopćio je nacionalni statistički ured.

U 2025. godini stiglo je oko 35.000 tražilaca azila, što je za više od 4.000 manje u odnosu na godinu ranije. Tražioci azila činili su približno 11 posto svih doseljenika.

CBS je također saopćio da je nastavljen pad broja visokokvalifikovanih radnika koji dolaze iz zemalja izvan Evropske unije.

Njihov broj smanjen je sa 26.000 u 2022. godini na 14.000 u 2025. godini, pri čemu je najveći pad zabilježen među doseljenicima iz Indije.

Prema podacima CBS-a, oko polovine svih doseljenika došlo je iz zemalja izvan Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora, dok je 37 posto stiglo iz država članica EU-a i Evropskog ekonomskog prostora.

Još 14 posto činili su državljani Nizozemske koji su se vratili u zemlju nakon boravka u inostranstvu.

Pad imigracije uslijedio je nakon rekordne 2022. godine, kada je broj dolazaka naglo porastao poslije ruske invazije na Ukrajinu.

U periodu od 2006. do 2022. godine broj doseljenika u Nizozemsku rastao je gotovo svake godine.