Guvernerat Jerusalema saopćio da su ilegalni izraelski doseljenici pjevali pjesme i uzvikivali slogane u kompleksu, uz objavljivanje videosnimaka ilegalnog ulaska u kompleks

Ilegalni izraelski doseljenici upali u kompleks džamije Al-Akse i uzvikivali provokativne slogane Guvernerat Jerusalema saopćio da su ilegalni izraelski doseljenici pjevali pjesme i uzvikivali slogane u kompleksu, uz objavljivanje videosnimaka ilegalnog ulaska u kompleks

Ilegalni izraelski doseljenici izvršili su u srijedu ujutro ilegalni ulazak u kompleks džamije Al-Akse u okupiranom Istočnom Jerusalemu, uzvikujući provokativne pjesme i slogane u njenim dvorištima, saopćio je Guvernerat Jerusalema.

Guvernerat je objavio videosnimke na kojima se vide ilegalni izraelski doseljenici unutar kompleksa džamije tokom upada.

Od 2003. godine izraelska policija dozvoljava ilegalnim izraelskim doseljenicima ulazak u kompleks džamije Al-Akse svakodnevno, osim petkom i subotom. Prema ranijim sporazumima, za to je potrebna i saglasnog relevantnog ureda koji upravlja svetim kompleksom, ali takve saglasnosti nisu ni tražene.

Prema izvještaju koji je u nedjelju objavilo palestinsko Ministarstvo vakufa i vjerskih poslova, izraelske snage izvele su 26 upada u kompleks džamije Al-Akse tokom juna.

Palestinci tvrde da Izrael već decenijama intenzivira napore na judaizaciji Istočnog Jerusalema, uključujući džamiju Al-Aksu, te na brisanju arapskog i islamskog identiteta grada.

Palestinci traže Istočni Jerusalem kao prijestolnicu svoje buduće države, pozivajući se na međunarodne rezolucije koje ne priznaju izraelsku okupaciju grada iz 1967. godine niti njegovo pripajanje 1980. godine.