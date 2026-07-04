Suđenje za zločine protiv čovječnosti zakazano za kraj novembra, Duterte optužen u vezi s ratom protiv droge

ICC odobrio tužiocima djelimičan pristup dokaznom materijalu u slučaju bivšeg predsjednika Filipina Dutertea Suđenje za zločine protiv čovječnosti zakazano za kraj novembra, Duterte optužen u vezi s ratom protiv droge

Međunarodni krivični sud (ICC) odobrio je tužiocima djelimičan pristup materijalima prikupljenim tokom hapšenja bivšeg predsjednika Filipina Rodriga Dutertea, dok se sud sprema za njegovo suđenje za zločine protiv čovječnosti koje bi trebalo početi kasnije ove godine, prenijeli su lokalni mediji u subotu.

Prema redigovanoj odluci objavljenoj u petak, ICC je odobrio tužilaštvu pristup dvjema stavkama iz sudske arhive nakon što je ocijenjeno da bi mogle sadržavati dokaze relevantne za istragu, izvijestio je list "Philippine Star".

Ipak, detalji tih materijala nisu objavljeni u javnoj verziji odluke.

Sudsko vijeće je, međutim, odbilo zahtjev tužilaca da pregledaju ključeve koji su zaplijenjeni nakon Duterteovog hapšenja i transfera u pritvorski centar u Hagu.

ICC je zakazao čitanje optužnice za 30. novembar, kada bi trebalo početi suđenje bivšem predsjedniku.

Prema planu suda, tužioci imaju rok do 31. augusta da dostave završni podnesak, listu svjedoka i dokazni materijal, dok predstavnici žrtava mogu podnijeti svoje izlaganje do 28. septembra.

Duterte, koji ima 80 godina i od marta se nalazi u pritvorskoj jedinici ICC-a u Hagu, suočen je s tri tačke optužnice za zločine protiv čovječnosti povezane s ubistvima u okviru njegovog rata protiv droge u periodu od 2011. do 2019. godine.