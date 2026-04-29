IATA: Visoke cijene mlaznog goriva povećavaju cijene avionskih karata

Gökhan Ergöçün
29 April 2026•Ažuriranje: 29 April 2026
Tokom narednih mjeseci mogli bismo vidjeti nestašice goriva u dijelovima svijeta s velikom ovisnošću o zalihama iz Zaljeva, posebno u Aziji i Evropi, rekao je u srijedu Willie Walsh, čelnik Međunarodnog udruženja za zračni prijevoz (IATA).
"Izvanredno visoka cijena mlaznog goriva sve se više odražava na cijene karata", dodao je u saopštenju za javnost.
Potražnja za avio putovanjima nastavila je rasti u martu uprkos poremećajima na Bliskom istoku, objavila je IATA.
Udruženje je saopćilo da je međunarodni saobraćaj na Bliskom istoku opao za oko 61% te ograničio globalni rast na 2,1%.
"Izvan Bliskog istoka potražnja je porasla za 8%", rekao je Walsh, generalni direktor IATA-e.
Walsh je također rekao da se do sada ljeto oblikuje kao normalno prometno vrijeme za putovanja.
„To su pozitivne vijesti, ali otpornost aviokompanija se testira i stabilizacija ponude i cijene goriva je ključna“, dodao je.