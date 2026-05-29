IAEA saopćila da je Nuklearna elektrana Zaporožje privremeno ostala bez kompletnog vanjskog napajanja

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopćila je da je Nuklearna elektrana Zaporožje u Ukrajini privremeno ostala bez kompletnog vanjskog izvora električne energije 16. put od početka rata između Rusije i Ukrajine.

Dodaje se da su tokom jednosatnog prekida aktivirani hitni dizel-generatori.

U saopćenju su prenesene i izjave generalnog direktora IAEA-e Rafaela Mariana Grossija.

Grossi je rekao da uzrok incidenta još nije poznat, ali da ovaj događaj pokazuje kako je nuklearna sigurnost i dalje pod rizikom.

Nuklearna elektrana Zaporožje najveća je nuklearna elektrana u Evropi. Ruska vojska preuzela je kontrolu nad postrojenjem u martu 2022. godine, nakon početka rata u Ukrajini.

Područje oko elektrane više puta je bilo meta napada od početka sukoba.