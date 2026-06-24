Rafael Mariano Grossi poručio je da je nadzor iranskih nuklearnih postrojenja neizbježan prema dogovorima, dok SAD i Iran nastavljaju pregovore

IAEA: Nuklearne inspekcije u Iranu će se nastaviti uprkos prigovorima Teherana Rafael Mariano Grossi poručio je da je nadzor iranskih nuklearnih postrojenja neizbježan prema dogovorima, dok SAD i Iran nastavljaju pregovore

Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Mariano Grossi u srijedu je izjavio da će se nuklearne inspekcije u iranskim lokacijama za obogaćivanje nastaviti uprkos prigovorima Teherana, prema Euronewsu, prenosi Anadolu.

Ukazujući na memorandum o razumijevanju potpisan između SAD-a i Irana, Grossi je odbacio iranska poricanja da je pristao na nuklearne inspekcije tokom konferencije za novinare u japanskoj nuklearnoj elektrani Fukushima Daiichi.

"Sporazum eksplicitno kaže da će nuklearne aktivnosti koje će se provoditi u vezi s postrojenjima za nuklearni materijal nadzirati IAEA, u svim dopisima", rekao je Grossi novinarima.

"Očigledno je da ćemo za to morati izvršiti inspekciju. Bilo da se to dogodi prekosutra ili za sedmicu ili za deset dana, važno je, ali nije neophodno. Ovo će se dogoditi", rekao je.

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je rekao da će Iran dozvoliti nuklearnim inspektorima ulazak u zemlju uprkos Teheranovim poricanjima, rekavši da će inspektori biti na terenu "u odgovarajuće vrijeme".

U razgovoru s novinarima, Trump je odbacio iranske tvrdnje da nema planiranih posjeta za inspektore IAEA uprkos najavi američkog potpredsjednika JD Vancea da je Iran pristao dozvoliti nuklearnim inspektorima povratak u zemlju.

SAD i Iran su prošle sedmice potpisali memorandum o razumijevanju na daljinu, čime je otvoren 60-dnevni rok za pregovore o rješavanju sporova, uključujući pitanje iranskih zaliha obogaćenog uranijuma, nuklearnog programa i drugih otvorenih pitanja.

Dokument od 14 tačaka poziva na trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban, uklanjanje pomorske blokade Irana i siguran prolaz komercijalnih brodova kroz Hormuški moreuz.

Također uključuje plan obnove i ekonomskog razvoja za Iran vrijedan najmanje 300 milijardi dolara (276 milijardi eura), odricanje od izvoza nafte, oslobađanje zamrznute imovine Irana i ponovnu potvrdu Teherana da neće razvijati nuklearno oružje.