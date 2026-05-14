Agencija kaže da je više od 160 bespilotnih letjelica otkriveno u blizini lokacija na jugu Ukrajine, u Černobilu i Rivneu tokom dvodnevnog perioda

IAEA izvještava o porastu aktivnosti dronova u blizini ukrajinskih nuklearnih elektrana Agencija kaže da je više od 160 bespilotnih letjelica otkriveno u blizini lokacija na jugu Ukrajine, u Černobilu i Rivneu tokom dvodnevnog perioda

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je u četvrtak da je ove sedmice obaviještena o "velikom porastu" aktivnosti dronova u blizini lokacija nuklearnih elektrana u Ukrajini, s više od 160 bespilotnih letjelica koje su letjele blizu objekata na jugu Ukrajine, u Černobilu i Rivneu 13. i 14. maja.

"Generalni direktor IAEA @rafaelmgrossi izražava duboku zabrinutost zbog takvih vojnih aktivnosti u blizini nuklearnih elektrana i ponavlja potrebu da se u potpunosti poštuje sedam nezamjenjivih stubova za osiguranje nuklearne sigurnosti i bezbjednosti tokom sukoba", navodi se u saopštenju agencije.

IAEA je saopštila da njeni timovi na terenu nisu prijavili direktan utjecaj na nuklearnu sigurnost na tri lokacije uprkos pojačanoj aktivnosti dronova.

Grossi je također pozvao na "maksimalnu suzdržanost" kako bi se smanjio rizik od potencijalnog nuklearnog incidenta, prema navodima agencije.

Izjava je objavljena usred kontinuiranih sigurnosnih zabrinutosti oko nuklearnih postrojenja u Ukrajini od izbijanja rata.

IAEA nastavlja održavati monitoring misije u nekoliko ukrajinskih nuklearnih elektrana kao dio svojih napora za nadzor nuklearne sigurnosti tokom sukoba.