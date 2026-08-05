Grupa tvrdi da je saudijski tanker Wafaa pogođen kod Janbua, čime je broj napadnutih tankera od 22. jula porastao na osam

Huti tvrde da su balističkim raketama pogodili saudijski tanker s naftom u Crvenom moru Grupa tvrdi da je saudijski tanker Wafaa pogođen kod Janbua, čime je broj napadnutih tankera od 22. jula porastao na osam

Jemenska grupa Huti saopćila je u srijedu da je s nekoliko balističkih raketa pogodila saudijski tanker s naftom Wafaa u sjevernom dijelu Crvenog mora, kod obale Janbua.

Vojni glasnogovornik grupe Yahya Saree rekao je u saopćenju objavljenom na platformi X sa sjedištem u SAD-u da su rakete precizno pogodile tanker.

Saree je kazao da je napad dio onoga što grupa naziva pomorskom blokadom Saudijske Arabije i strategijom blokada za blokadu.

Prema njegovim riječima, ovim napadom broj saudijskih tankera s naftom koje je grupa gađala od početka blokade 22. jula povećan je na osam.

Saree je također tvrdio da je 29 saudijskih tankera s naftom spriječeno da prođu kroz Crveno i Arapsko more ili su bili prisiljeni vratiti se.

Kazao je da je Saudijska Arabija preusmjerila svoje tankere s naftom prema sjevernom dijelu Crvenog mora nakon što je grupa, kako tvrdi, uspjela uspostaviti blokadu kod tjesnaca Bab el-Mandeb.

Saree je obećao da će grupa nastaviti i intenzivirati napade na saudijske tankere s naftom u sjevernom Crvenom moru kako bi blokirala pomorske pravce pristupa i spriječila njihov prolazak, "bez obzira na posljedice".

Saudijske vlasti nisu odmah komentirale ove tvrdnje.