Globalna flota Sumud izvještava o dronovima, vojnom helikopteru i neidentificiranim plovilima koja se približavaju floti u Mediteranu

Humanitarna flota koja ide prema Gazi tvrdi da izraelske snage pokušavaju presresti brodove kod obale Grčke Globalna flota Sumud izvještava o dronovima, vojnom helikopteru i neidentificiranim plovilima koja se približavaju floti u Mediteranu

Globalna flota Sumud saopćila je u ponedjeljak navečer da izraelske snage pokušavaju presresti brodove humanitarne pomoći koji idu prema Gazi kod obale Grčke, navodeći kao razlog eskalaciju nadzora i zastrašivanja na moru, javlja Anadolu.

U saopćenju, grupa je navela da je flota Koalicije flota slobode - koja trenutno plovi kod Grčke kako bi se pridružila misiji Globalne flote Sumud prema Pojasu Gaze - pod "aktivnim vojnim nadzorom i zastrašivanjem".

Flota je iznijela vremenski okvir "taktičke eskalacije".

U 19.27 sati po palestinskom vremenu, četiri plovila su prijavila vojni helikopter koji kruži oko njihove pozicije, navodi se u saopštenju.

U 21.53 sati, učesnici su prijavili tri drona iznad glave i neidentificirani brod u daljini koji je namjerno isključio svoja navigacijska svjetla.

Grupa je također navela podatke o pomorskom praćenju koji ukazuju na to da je američki avion Lockheed Martin preletio direktno iznad flote neposredno prije najnovijih događaja.

Učesnici su kasnije izvijestili da su vidjeli neidentificirane brodove i bijela svjetla kako se približavaju floti s leđa.

Grupa je rekla da događaji ukazuju na skori pokušaj presretanja.

Izrael je nametnuo blokadu Pojasa Gaze od 2007. godine, ostavljajući 2,4 miliona stanovnika te teritorije na rubu gladi.

Pokrenuo je brutalnu dvogodišnju ofanzivu na Gazu u oktobru 2023. godine, ubivši više od 72.000 ljudi, ranivši više od 172.000 i uzrokujući masovna razaranja širom opkoljene teritorije.