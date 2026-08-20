Organizacija tvrdi da je nasilje okupatora eskaliralo u martu i aprilu, dok UN bilježi rekordnu stopu napada u 2026. godini

Human Rights Watch: Zbog napada izraelskih doseljenika raseljeni Palestinci iz 107 zajednica na Zapadnoj obali Organizacija tvrdi da je nasilje okupatora eskaliralo u martu i aprilu, dok UN bilježi rekordnu stopu napada u 2026. godini

Eskalacija napada izraelskih okupatora u potpunosti je ili djelomično raselila 107 palestinskih zajednica od januara 2023. godine, saopćio je Human Rights Watch u četvrtak, javlja Anadolu.

U izvještaju, organizacija za ljudska prava navodi da se brojka zasniva na podacima Ureda Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA), koji je dokumentovao prosječno 6,6 napada okupatora dnevno u 2026. godini, što je rezultiralo žrtvama, materijalnom štetom ili oboje, što je najveća stopa u njenoj evidenciji.

Organizacija je saopćila da je nasilje okupatora eskaliralo u martu i aprilu, uključujući ubistva, uključujući i djecu, napade, seksualno nasilje, proizvoljno pritvaranje, podmetanje požara, uništavanje imovine i krađu.

Human Rights Watch je objavio da je istražio napade u aprilu i maju usmjerene na sedam palestinskih sela i gradova u guvernoratima Ramallah u centralnoj Zapadnoj obali, Nablus na sjeveru i dolina Jordana na istoku. Intervjuisali su 20 svjedoka i pregledali video snimke koje su snimili svjedoci i snimke nadzornih kamera.

"Izraelska vlada i doseljenici dijele isti cilj maksimuma zemlje i minimalnog broja Palestinaca, pri čemu vlasti ne samo da ne uspijevaju zaustaviti nasilje doseljenika, već ga aktivno omogućavaju", rekla je Sarah Sanbar, vršiteljica dužnosti istraživača za Izrael i Palestinu u Human Rights Watchu.

"Doseljenici pucaju, napadaju i protjeruju Palestince s njihove zemlje, a država obezbjeđuje oružje, pravno pokriće i budžet za to", dodala je.

Organizacija za ljudska prava saopćila je da okupatori odgovorni za raseljavanje Palestinaca "djeluju uz finansijsku, materijalnu i pravnu podršku izraelske države".

Dodali su da "izraelske vlasti naoružavaju, finansiraju i daju nekažnjivost nasilnim doseljenicima odgovornim za ove eskalirajuće smrtonosne zloupotrebe".

Organizacija je citirala izvještaj lista "Times of Israel" u kojem se navodi da je "vlada odobrila oko 50 miliona šekela (oko 16 miliona dolara ili oko 13,68 miliona eura) za ilegalne ispostave u naseljima, a ta sredstva su iskorištena za terenska vozila, naočale za noćno osmatranje i dronove koje doseljenici koriste za uznemiravanje palestinskih zajednica.“

Navodi se da "doseljenici odgovorni za raseljavanje Palestinaca djeluju uz finansijsku, materijalnu i pravnu podršku izraelske države."

"Prema Amnesty Internationalu, budžet Ministarstva za naseljavanje i nacionalne misije povećan je za 122 posto pod sadašnjom vladom", objavio je Human Rights Watch.

Najmanje 15 Palestinaca, uključujući dvoje djece, ubijeno je od strane okupatora do 24. jula, u poređenju sa 16 takvih ubistava u 2023. godini, prema OCHA-i.

Human Rights Watch je naveo da je eskalacija nasilja okupatora "bila jasna otkako je sadašnja vlada preuzela dužnost u decembru 2022. godine."

U julu 2024. godine, Međunarodni sud pravde je u savjetodavnom mišljenju zaključio da je izraelska okupacija palestinskih teritorija nezakonita i da je Izrael sistematski propustio spriječiti ili kazniti napade okupatora na Palestince.

Okupirana Zapadna obala svjedočila je kontinuiranoj eskalaciji napada okupatora i izraelskih vojnih operacija od početka izraelskog genocida u Gazi 8. oktobra 2023. godine, uz širenje naselja, izgradnju puteva i povećana ograničenja kretanja Palestinaca.