Hrvatski vojnici u Litvi spasili vozača iz gorućeg automobila nakon teške nesreće Razvodnici Tino Ćurković i Lovre Kovačević i vojnik Leon Zubović izvukli su unesrećenog vozača iz zapaljenog vozila te mu pružili prvu pomoć do dolaska hitnih službi

Pripadnici 6. hrvatskog kontingenta NATO misije u Litvi izvukli su mladića iz vozila koje je nakon saobraćajne nesreće počelo gorjeti te mu pružili prvu pomoć do dolaska hitnih službi, potvrdivši visok stepen spremnosti i profesionalnosti, javlja Anadolu.

Pripadnici 6. hrvatskog kontingenta u Republici Litvi pružili su pomoć mlađoj muškoj osobi nakon teške saobraćajne nesreće na cesti Kaunas–Jonava, u blizini sela Marinauka, objavilo je Ministarstvo odbrane.

Razvodnici Tino Ćuković i Lovre Kovačević i vojnik Leon Zubović vraćali su se iz Kaunasa prema kasarni u Rukli kada su svjedočili nesreći u kojoj je lični automobil izgubio nadzor, sletio s ceste i više se puta prevrnuo.

"Hrvatski vojnici odmah su se zaustavili i priskočili u pomoć unesrećenom vozaču čiji je automobil nakon slijetanja s ceste počeo gorjeti", objavilo je ministarstvo.



Hrvatski vojnici izvukli su muškarca iz gorućeg vozila na sigurnu udaljenost te mu pružili prvu pomoć do dolaska hitnih službi.

Pripadnik hrvatskog kontingenta, razvodnik Tino Ćutković, osposobljen je i certificiran za pružanje prve pomoći te je zajedno s razvodnikom Kovačevićem i vojnikom Zubovićem unesrećenom vozaču pružio adekvatnu pomoć.

Unatoč zahtjevnim okolnostima, hrvatski vojnici tokom intervencije iskazali su visoku razinu profesionalnosti, prisebnosti i spremnosti na djelovanje u kriznim situacijama u kojima su ugroženi ljudski životi.