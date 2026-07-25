U Francusku upućen Canadair CL-415 s dvije posade i 11 pripadnika Oružanih snaga Hrvatske radi pomoći u gašenju požara

Hrvatski piloti pomažu u gašenju velikih požara u Francuskoj U Francusku upućen Canadair CL-415 s dvije posade i 11 pripadnika Oružanih snaga Hrvatske radi pomoći u gašenju požara

Ministar odbrane Hrvatske Ivan Anušić izjavio je da je u stalnom kontaktu s hrvatskim posadama koje učestvuju u gašenju velikih šumskih požara u Francuskoj te da je, uprkos pogoršanju situacije, njihov angažman pod kontrolom.

"Požari se ondje razbuktavaju, sve su veći. Oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom. Djeluju, rade, imali su intervencije jučer i danas. Nadam se da će sve proći u redu i da će se što prije vratiti kući", rekao je Anušić.

Iz Ministarstva odbrane Hrvatske (MORH) saopćeno je da je protivpožarni avion Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, s dvije letačke posade i pratećim zrakoplovno-tehničkim osobljem, ukupno 11 pripadnika Oružanih snaga Hrvatske, u petak upućen u Francusku radi pružanja pomoći u gašenju požara.

Riječ je o prvom ovogodišnjem međunarodnom angažmanu 855. protivpožarne eskadrile.

Zapovjednik eskadrile, pukovnik Milan Došen, izjavio je da je hrvatska posada spremna za zadatak te da se priključuje francuskim snagama u borbi protiv velikih požara na jugozapadu zemlje.

"Situacija na jugozapadu Francuske je teška i priključujemo se francuskim snagama kako bismo pomogli u borbi s vatrenom stihijom", rekao je Došen, podsjećajući da hrvatska protivpožarna eskadrila ima dugogodišnje iskustvo u gašenju požara u zemlji i inostranstvu.

Avion je upućen na osnovu odluke Vlade Hrvatske o pružanju humanitarne pomoći Francuskoj, uz prethodnu saglasnost predsjednika Republike Hrvatske, u skladu sa Zakonom o odbrani.