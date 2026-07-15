Na komemoraciji je odana počast poginulima i veteranima, a veleposlanica Nurdan Erpolat Altuntas poručila je da se događaji iz 2016. godine ne smiju zaboraviti

Hrvatska: U Zagrebu obilježena deseta obljetnica pokušaja državnog udara u Turskoj Na komemoraciji je odana počast poginulima i veteranima, a veleposlanica Nurdan Erpolat Altuntas poručila je da se događaji iz 2016. godine ne smiju zaboraviti

U organizaciji Veleposlanstva Republike Turske u Hrvatskoj u srijedu je održana komemoracija kojom je odana počast stradalima, povodom desete obljetnice pokušaja državnog udara od 15. srpnja 2016. godine, koji je izvela teroristička organizacija FETO.

Minutom šutnje odana je počast poginulima 15. srpnja, nakon čega je izvedena državna himna Republike Turske.

Veleposlanica Republike Turske Nurdan Erpolat Altuntas u uvodnom je obraćanju izrazila dobrodošlicu okupljenima na obilježavanju desete obljetnice izdajničkog pokušaja državnog udara od 15. srpnja.

Prisjetila se kako je tijekom pokušaja državnog udara bila u Ankari, pri čemu je u početku, kao i svi, osjećala veliku zabrinutost, a potom i veliki ponos.

„Ponos jer smo, zahvaljujući odlučnom stavu naših državnih institucija, na čelu s našim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, kao i odlučnosti našeg velikog naroda, uspjeli svladati tu prijetnju", kazala je i dodala:

"15. srpnja moramo se uvijek iznova prisjećati. Važno je obilježavati taj datum kako bismo bili oprezni i budni te kako se ovakvi izdajnički pokušaji državnog udara više nikada ne bi ponovili našem narodu. Jednako je važno podsjećati se da smo takve prijetnje već uspjeli nadvladati i da ćemo to, bude li potrebno, moći učiniti ponovno. Naravno, današnji je dan također važan kako bismo se prisjetili naših poginulih heroja koji su tijekom tog izdajničkog pokušaja državnog udara položili svoje živote te izrazili svoju zahvalnost i duboku odanost našim poginulima i ratnim veteranima“.

Prikazan je i informativni video pod naslovom „Volja je naša, pobjeda je naša“, koji je o pokušaju državnog udara pripremila Uprava za komunikacije Predsjedništva Republike Turske. Potom je Ahmet Cuneyt Isi, predavač na Odsjeku za psihologiju Sveučilišta u Zagrebu, održao opširno izlaganje na istu temu.

Na kraju je savjetnik za vjerska pitanja pri Veleposlanstvu Republike Turske u Zagrebu Ahmet Hamdi Susoglu proučio odlomke iz Kur'ana za sve poginule i žrtve pokušaja puča od 15. srpnja.