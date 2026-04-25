Oko 4.000 učesnika iz 42 zemlje testiralo spremnost za odgovor na savremene kibernetičke prijetnje

Hrvatska prvi put na NATO-ovoj vježbi kibernetičke odbrane „Zaključani štitovi“ Oko 4.000 učesnika iz 42 zemlje testiralo spremnost za odgovor na savremene kibernetičke prijetnje

Hrvatska je prvi put učestvovala na najvećoj NATO-ovoj međunarodnoj vježbi kibernetičke odbrane „Zaključani štitovi“, koja je održana od 13. do 24. aprila, saopćilo je u subotu Ministarstvo odbrane.

Kako se navodi, učešće je predvodilo Zapovjedništvo za kibernetički prostor Oružanih snaga Hrvatske, uz podršku predstavnika sigurnosnih agencija, nacionalnog tima za odgovor na računarske incidente (CERT) i privatnog IT sektora, koji su iz Zagreba pristupili simulacijskom kibernetičkom poligonu u Tallinnu, gdje se vježba tradicionalno organizira.

Vježbu organizira "NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence", odnosno NATO-ov Centar izvrsnosti za kibernetičku odbranu, a okupila je oko 4.000 učesnika iz 42 zemlje, uključujući članice NATO-a i partnerske države.

Za razliku od klasičnih vojnih aktivnosti, „Zaključani štitovi“ odvijaju se u virtualnom okruženju, ali kroz realistične scenarije koji uključuju koordinirane napade na ključnu infrastrukturu, poput elektroenergetskih mreža, vodovodnih sistema i vojnih komunikacijskih sistema.

Učesnici su bili raspoređeni u 16 timova zaduženih za odbranu izmišljene države od kibernetičkih napada u realnom vremenu. Hrvatska je, sa 135 članova, zajedno sa North Macedonia, činila Plavi tim 15.

Poseban fokus vježbe bio je na višedimenzionalnom pristupu, koji uz tehničku odbranu uključuje i pravne, komunikacijske i strateške izazove, simulirajući uslove hibridnog ratovanja u kojem kibernetičke napade prate dezinformacijske kampanje i politički pritisci.

Završnica vježbe obilježena je Danom uvaženih gostiju na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“, gdje su predstavljeni rezultati i iskustva učesnika.

Zapovjednik Zapovjedništva za kibernetički prostor pukovnik Davor Stanković ocijenio je da je vježba pokazala kako je kibernetički prostor postao jednako važno operativno okruženje kao kopno, more, zrak i svemir.

„Prijetnje su sve složenije, a odgovor na njih leži u zajedništvu, znanju i koordinaciji. Naučene lekcije bit će temelj za daljnji razvoj naših sposobnosti“, poručio je Stanković.

Zamjenik načelnika Uprave za komunikacijsko-informacijske sisteme brigadir Tihomir Tomac istakao je značaj saradnje civilnog i vojnog sektora, naglasivši da privatni sektor posjeduje znanja koja mogu značajno doprinijeti odbrani državnih sistema.

U kontekstu sve učestalijih i sofisticiranijih kibernetičkih napada, vježba „Zaključani štitovi“, koja se od 2010. godine redovno održava u Tallinnu, ima ključnu ulogu u jačanju međunarodne saradnje, razmjeni znanja i unapređenju zaštite kritične infrastrukture.