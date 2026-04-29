⁠Međunarodna flota napustila je Siciliju s desetinama brodova koji prevoze aktiviste i pomoć

Hrvatska pravnica Morana na čelu broda "Shireen" koji plovi prema Gazi ⁠Međunarodna flota napustila je Siciliju s desetinama brodova koji prevoze aktiviste i pomoć

Hrvatska pravnica Morana Miljanović na čelu je jednog broda u međunarodnoj floti koja pokušava stići do Pojasa Gaze, usred izraelske pomorske blokade uvedene 2007. godine.

Oko 60 brodova s ​​aktivistima i humanitarnim radnicima krenulo je u nedjelju s italijanskog ostrva Sicilije put Gaze, a očekuje se da će se pridružiti i dodatna plovila, čime će ukupan broj porasti na oko 80.

Miljanović (41) je kapetanica broda "Shireen", dugog gotovo 19 metara, a na kojem se nalazi deset članova posade.

"Krenuli smo prije dva dana, sada smo na centralnom Mediteranu. Oko nas je 58 brodova, pridružit će nam se još brodova koji će krenuti iz različitih zemalja i sastat ćemo se na moru", kaže ona, dodajući da konačan broj brodova još nije potvrđen.

"Ne znam tačan broj koliko će nas biti, ali oko 80-tak brodova će na kraju ploviti prema Gazi", dodaje, podsjećajući da su prethodne misije bile ometane tehničkim problemima i sabotažama.

Plovidba bi, ovisno o vremenskim uslovima, mogla trajati između deset dana i dvije sedmice.

"Za sada, prema nautičkim predviđanjima, sve ide prema planu i sada smo na pola puta prema Kreti", kaže Miljanović.

Brod "Shireen" ima i dugoročnu namjenu.

"Brod ima autonomnu poziciju i budućnost u podršci djeci, preživjelima genocida u Gazi i Palestincima koji se nalaze u susjednim zemljama Mediterana kao izbjeglice. Koristit će se kao sredstvo terapije za posttraumatski stres."

Nazvan je po novinarki Shireen Abu Akleh, poznatoj palestinsko-američkoj novinarki Al Jazeere, koja je ubijena 11. maja 2022. hicem u glavu dok je izvještavala o izraelskoj vojnoj operaciji u Jeninu na okupiranoj Zapadnoj obali.

Prema riječima Miljanović, žene su igrale centralnu ulogu u projektu, uključujući donatora i organizatore plovila.

"Osjećamo da imamo određene odgovornosti, posebno prema Shireen koja je imala veliku reputaciju i intregritet tokom života, a još uvijek je kao novinarka uzor mnogim djevojčicama u Palestini i šire."

Ovo nije njena prva takva misija.

"I tokom prethodne misije plovila sam na istom brodu i opet sam tu", rekla je, priznajući potencijalne rizike nakon prošlih incidenata u kojima su flote presrele izraelske snage.

Na pitanje o strahu odgovara: "Naravno da smo ljudi, naravno da nas je strah. Međutim, govoriti o strahu nas u odnosu na ono šta doživljavaju ljudi u Gazi i na Zapadnoj obali je problematično."

Osvrnula se i na nedavne incidente nasilja u regiji, naglašavajući ono što je opisala kao rastuću humanitarnu krizu.

"Genocid nad ljudima Palestine - koji nije jedini genocid koji se trenutno događa - eskalacija je sustavne dehumanizacije, okupacije, ograničavanja fundamentalnih ljudskih sloboda, etničkog čišćenja, normalizacije i institucionalizacije ideja superiornosti i dominacije i državne proizvodnje straha, kao i kolonijalno-kapitalističke eksproprijacije."

Za MIijanović, pitanje Gaze nadilazi geografiju.

"To nije neka geografska lokacija, nije nekakva situacija koja je udaljena i tamo negdje. Genocid je samo ekstreman momenat situacije koja postoji tu, lijevo i desno i oko vas, gdje se vi nalazite, gdje se ja nalazim."

Zaključuje da sloboda nije parcijalna.

"Shvaćamo da niko od nas neće biti slobodan dok ona najpotlačenija osoba među svima nama je zaista slobodna."

Na kraju upućuje apel i regiji, nakon vijesti o planiranoj proizvodnji dronova u Srbiji.

"Prije nekoliko dana vidjeli smo potvrdu da je u Srbiji postignut dogovor da se u toj zemlji gradi fabrika za proizvodnju dronova, a fabrika će biti i u vlasništvu firme Elbit Systems koja je na zlom glasu, jer proizvodi dronove koji se koriste u genocidu u Gazi", rekla je, navodeći da "ti dronovi će se proizvoditi u Srbiji, a ostale zemlje u regiji učestvuju na finansijski i na druge načine".

"Apelujem na ljude u regiji, da se dignu na noge i organizuju na način da kažu 'ne' tome što se dešava u njihovoj sredini", dodala je.

Brodice iz Marseillea i Barcelone pristigle su prošle sedmice u italijansku luku Siracusu na Siciliji, odakle su u nedjelju krenuli put Gaze.

Na brodovima se nalaze humanitarna pomoć, materijal za bolnice i obnovu razorenog Pojasa Gaze.

Izraelska vojska je u oktobru prošle godine zaustavila konvoj od oko 50 brodica s aktivistima. Zadnjih godina se niti jedan brod nije uspio probiti do obale Pojasa Gaze, koji je od oktobra 2023. pod izraelskim napadima u kojima su ubijena najmanje 72.593 Palestinca, a 172.399 povrijeđeno, te je prouzrokovano razaranje oko 90 posto civilne infrastrukture u Gazi.