Hrvatska: Niti jedna članica EU nije tražila suspenziju EES-a

Nijedna članica evropske zajednice nije podnijela nikakav zahtjev za suspenziju uzimanja biometrijskih podataka i cjelokupnog Sistema ulaska/izlaska (EES), rekao je u srijedu ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović, javlja Anadolu.

"Mi smo cijelo vrijeme u kontaktu s Evropskom komisijom od koje smo dobili odgovor da u ovom trenutku niti jedna članica evropske zajednice nije podnijela nikakav zahtjev za suspenziju uzimanja biometrijskih podataka i cjelokupnog EES sistema", kazao je komentarišući i grčko ukidanje novih pravila EES-a do septembra za britanske turiste.

Božinović je rekao da je Hrvatska do danas kreirala više od pet miliona datoteka ljudi koji su upisani i ostavili podatke u "naš EES sistem", čime se, kako je istakao, pokazala najučinkovitijoj unutar EU.

Dodao je i da je Hrvatska dosad odbila 11 posto od ukupnog broja odbijenih zahtjeva za ulazak u šengenski prostor.

"Hrvatska je od samog početka procesa uvođenja EES sistema govorila što radimo i kako napredujemo. Mi smo jedna od rijetkih država koja je od 1. marta ove godine u potpunosti počela primjenjivati EES sistem, iako je obveza bila od 10. aprila", ocijenio je.

"Mislim da pojedine turističke države kroz različite pogodnosti žele privući kojeg turista više. Isto tako, mislim da je EES vrlo važan jer prije svega garantuje sigurnost. Onima koji dolaze u turističku posjetu svakako je važnije da dolaze u sigurnu zemlju od čekanja nekoliko minuta na granici", rekao je, ističući da je Hrvatska napravila cijeli niz vlastitih rješenja kojima želi smanjiti gužve na graničnim prelazima putem mobilnih sistema i slično.

EES je novi digitalni sistem kontrole ulaska u Šengen zonu koji podrazumijeva uzimanje biometrijskih podataka putnika, uključujući otiske prstiju i fotografisanje, čime se postepeno zamjenjuje dosadašnje pečatiranje pasoša.