Hrvatska na ovaj način pruža ruku pomoći i daje doprinos stanovnicima pogođenih područja u njihovom oporavku nakon prirodne katastrofe, navedeno je u saopćenju Ministarstva vanjskih i europskih poslova Hrvatske

Hrvatska šalje milion eura pomoći Venezueli nakon razornih zemljotresa Hrvatska na ovaj način pruža ruku pomoći i daje doprinos stanovnicima pogođenih područja u njihovom oporavku nakon prirodne katastrofe, navedeno je u saopćenju Ministarstva vanjskih i europskih poslova Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske uputit će hitnu humanitarnu pomoć u iznosu od milion eura Venecueli, koja je pogođena razornim zemljotresima u kojima je bilo ljudskih žrtava, dok su hiljade porodica ostale bez krova nad glavom i osnovnih uslova za život, javlja Anadolu.

Hrvatska na ovaj način pruža ruku pomoći i daje doprinos stanovnicima pogođenih područja u njihovom oporavku nakon prirodne katastrofe, navedeno je u saopćenju Ministarstva vanjskih i europskih poslova Hrvatske na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Iz Ministarstva su poručili da su njihove misli uz sve koji su izgubili svoje najmilije, domove i osjećaj sigurnosti, izrazivši nadu da će ova finansijska podrška biti korak prema obnovi i novom početku za pogođeno stanovništvo.

Prema posljednjim informacijama, najmanje 2.295 osoba je poginulo u razornim zemljotresima koji su 24. juna pogodili sjever Venecuele. U zemljotresima je povrijeđeno 11.267 osoba, dok je broj raseljenih dostigao 12.841. Više od 4.000 pripadnika hitnih službi raspoređenih u pogođenim područjima do sada je iz ruševina spasilo 6.461 osobu. Nakon početnih zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni zabilježena su ukupno 782 naknadna potresa.

Akcije potrage i spašavanja nastavljene su punim intenzitetom, a hiljade spasilaca iz više od 30 zemalja i u srijedu su izvlačile preživjele iz ruševina. Međutim, kako vrijeme prolazi, sve više blijedi nada porodica čiji su najbliži ostali zatrpani. Ujedinjene nacije saopćile su da u Venecuelu šalju 10.000 vreća za tijela.