Hoxha - Rutte: Kontinuirana posvećenost NATO-a ostaje ključna za održavanje stabilnosti u regiji Složili smo se da je, u današnjem sve složenijem i nepredvidivijem sigurnosnom okruženju, NATO važniji i potrebniji nego ikad, izjavio je Hoxha povodom sastanka sa šefom NATO-a Markom Rutteom

TIRANA (AA) - Albanski ministar za Evropu i vanjske poslove Ferit Hoxha sastao se u četvrtak u Briselu sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom, a fokus razgovora je bio na pitanjima vezanim za Alijansu, odbrambene troškove, Zapadni Balkan i Ukrajinu, javlja Anadolu.

Hoxha je na društvenim mrežama naglasio da se sastanak održao u vrijeme kada Albanija nastavlja produbljivati posvećenost i odgovornosti unutar Alijanse.

"Složili smo se da je, u današnjem sve složenijem i nepredvidivijem sigurnosnom okruženju, NATO važniji i neophodniji nego ikad. Jačanje kolektivne odbrane, povećanje odbrambenih troškova, podrška Ukrajini i proširenje kapaciteta odbrambene industrije ostaju centralni prioriteti za održavanje odvraćanja, stabilnosti i transatlantske sigurnosti", naglasio je Hoxha.

Dodao je da se Albanija dosljedno dokazala kao pouzdan, predan i aktivan saveznik.

"Naš doprinos kolektivnoj sigurnosti nastavlja rasti kroz povećana ulaganja u odbranu, modernizaciju naših Oružanih snaga i aktivno učešće u savezničkim misijama i operacijama. Nadovezujući se na ovu putanju, Albanija ostaje u potpunosti posvećena daljem jačanju svojih odbrambenih sposobnosti i osiguravanju da se naše obaveze pretvore u konkretnu operativnu spremnost koja poboljšava nacionalnu i savezničku sigurnost", rekao je šef albanske diplomatije.

Hoxha je rekao da su naglasili važnost održavanja snažnog i jedinstvenog strateškog fokusa na Ukrajinu, dodajući: "Albanija ostaje u potpunosti usklađena s naporima saveznika da pruže održivu podršku putem mehanizama NATO-a, uključujući obuku, pomoć i dugoročnu izgradnju kapaciteta, kao dio naše šire posvećenosti zaštiti međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima."

U vezi sa Zapadnim Balkanom, Hoxha je rekao da su ponovo potvrdili da je kontinuirana posvećenost NATO-a i dalje ključna za održavanje dugoročne stabilnosti i sigurnosti u regiji.

"Albanija će nastaviti ulagati u jaču regionalnu saradnju, bližu koordinaciju među saveznicima i efikasnost prisustva NATO-a na Kosovu, pri čemu KFOR igra nezamjenjivu stabilizirajuću ulogu", rekao je Hoxha.

Naglasio je da je tokom sastanka pružio ažurirane informacije o pripremama Albanije za domaćinstvo samita NATO-a sljedeće godine u Tirani, prvog ikada održanog na Zapadnom Balkanu.

"Ovo predstavlja i historijsku odgovornost i snažno priznanje uloge Albanije unutar Alijanse, kao i strateškog značaja naše regije. Potvrdio sam punu posvećenost Albanije, u bliskoj koordinaciji sa sjedištem NATO-a, da ostvari uspješan, vizionarski i utjecajan samit", dodao je.