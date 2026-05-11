Hoxha poručio iz Brisela: Proširenje EU-a za Albaniju strateški izbor i najjača garancija mira Albanski ministar za Evropu i vanjske poslove učestvovao je na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova EU s kolegama sa Zapadnog Balkana

Albanski ministar za Evropu i vanjske poslove Ferit Hoxha izjavio je da je proširenje Evropske unije (EU) za Albaniju strateški izbor i najjača garancija mira i stabilnosti, javlja Anadolu.

Hoxha je učestvovao na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova Evropske unije s kolegama sa Zapadnog Balkana u Briselu, naglasivši da će Albanija nastaviti aktivno i uporno da teži svom glavnom nacionalnom cilju, članstvu u EU.

Hoxha je na društvenim mrežama objavio neka od glavnih pitanja koja je, kako je rekao, podijelio sa svojim kolegama.

"Svijet kakav smo nekada poznavali duboko je potresen. Pravila i sigurnosti koje smo dugo smatrali garancijama stabilnosti sada izgledaju sve krhkije. Preklapajuće krize, geopolitička fragmentacija i intenziviranje strateške konkurencije prebačeni su u centar pažnje. U takvom kontekstu, jedinstvo cilja i jedinstvo djelovanja više nisu opcionalni, oni su neophodni", naglasio je.

Šef albanske diplomatije dodao je da za Albaniju jedinstvo znači ujedinjenje u svakom mogućem formatu kako bi se, prema njegovim riječima, izgradila jača kohezija, veća otpornost i jasnija geopolitička vizija.

"Ali, u konačnici, najjasniji izraz ove vizije je proširenje i pristupanje Evropi", rekao je.

"Proširenje Evropske unije za Albaniju je naš spas, strateški izbor, civilizacijsko sidro i najjača garancija za mir, stabilnost i dugoročnu demokratsku transformaciju. Također vjerujemo da je proširenje jednako važno za samu Evropsku uniju, što je pokazao svaki od sedam prethodnih ciklusa proširenja. Naravno, ono mora ostati zasnovano na zaslugama, ali i kredibilno, opipljivo i aktivno vođeno. Kad god proces zastane, pojavljuju se slabosti i šire se neprijateljski utjecaji", naglasio je Hoxha.

Šef albanske diplomatije dodao je da moraju produbiti saradnju u vanjskoj, sigurnosnoj i odbrambenoj politici, a istovremeno, prema njegovim riječima, jačati koheziju i strateški mentalitet širom Evrope.

"Za Albaniju, približavanje Evropskoj uniji nije meni s kojeg se može selektivno birati. To je standard i obaveza koja se mora u potpunosti poštovati. U tom smislu, sebi dozvoljavamo samo jedan procenat: 100 posto", rekao je.

Naglasio je da jačanje regionalne saradnje također znači iskreno suočavanje sa slabostima i odlučno rješavanje neriješenih pitanja, dodajući da se "Zapadni Balkan nesumnjivo promijenio nabolje, ali važan posao ostaje."

"Balkan prošlosti možda pripada historiji, međutim, još mnogo toga treba učiniti da bi regija u potpunosti zaslužila političko i demokratsko značenje 'zapadnog', a ne samo njegovu geografsku definiciju."

Dodao je, između ostalog, da je Albanija kontinuirano ulagala i da će nastaviti ulagati u regionalnu saradnju i pomirenje.

"Posebno, proces normalizacije između Kosova i Srbije ne može i ne smije postati prazan slogan ili cilj odgođen zauvijek. Dvadeset sedam godina nakon tragičnih događaja iz 1999. godine, regija zaslužuje budućnost definiranu stabilnošću, međusobnim priznavanjem, saradnjom i evropskim integracijama", rekao je Hoxha.

Dodao je da nijedna zemlja nije imuna na cyber ili hibridne prijetnje, dodajući da je iskustvo Albanije bilo bolno i skupo.