Podaci platforme MarineTraffic pokazuju 29 provjerenih prolazaka brodova između 10. i 14. juna, pri čemu se većina kretanja odvijala prema istoku, dok je više od 60 posto plovidbi obavljeno pod ograničenom vidljivošću rute

Hormuz: Saobraćaj pokrenut nakon sporazuma, ali rute su i dalje „u mraku“ Podaci platforme MarineTraffic pokazuju 29 provjerenih prolazaka brodova između 10. i 14. juna, pri čemu se većina kretanja odvijala prema istoku, dok je više od 60 posto plovidbi obavljeno pod ograničenom vidljivošću rute

Brodski saobraćaj kroz Hormuški tjesnac nastavljen je nakon mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana, ali obrasci plovidbe i dalje su neujednačeni, a vidljivost ruta ostaje ograničena, pokazuju podaci koje je u ponedjeljak podijelila platforma za pomorsku analitiku MarineTraffic, prenosi Anadolu.

MarineTraffic je u objavi na američkoj društvenoj mreži X naveo da je između 10. i 14. juna zabilježeno 29 provjerenih prolazaka brodova, što obuhvata pošiljke sirove nafte, rafiniranih naftnih derivata, tečnog naftnog gasa (LPG), hemikalija, metanola i generalnog tereta.

Podaci pokazuju da je aktivnost bila koncentrisana 11. i 12. juna, dok su smjerovi kretanja ostali izrazito neuravnoteženi.

Od ukupnog broja provjerenih prolazaka, 23 broda su putovala od zapada prema istoku, u poređenju sa samo šest plovidbi u suprotnom smjeru.

Platforma je također istakla postojanje stalne zabrinutosti u vezi s transparentnošću, napominjući da je 18 od 29 prolazaka, ili otprilike 62%, kategorisano kao operiranje na „mračnim“ ili „nepoznatim“ rutama, što ograničava uvid u njihovo kretanje.

Tokom ovog petodnevnog perioda identifikovana su i dva broda pod sankcijama.

Najnoviji podaci ukazuju na to da se, uprkos smirivanju geopolitičkih tenzija, normalni obrasci plovidbe tek trebaju u potpunosti vratiti na jednu od najkritičnijih pomorskih tačaka na svijetu.

Kroz Hormuški tjesnac prolazi značajan udio globalne trgovine naftom i tečnim prirodnim gasom (LNG), što ga čini vitalnom arterijom za međunarodna energetska tržišta.

Ovaj plovni put bio je suočen s višemjesečnim poremećajima i povećanom zabrinutošću za sigurnost usred sukoba između SAD-a i Irana.

Ove informacije dolaze nakon što su SAD i Iran postigli mirovni sporazum s ciljem okončanja neprijateljstava i obnove komercijalne plovidbe u regiji.

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif objavio je da su dvije strane postigle dogovor i naveo da će on uključivati ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca za međunarodnu plovidbu.

Izgledi za trajno ponovno otvaranje već su ublažili zabrinutost oko globalnog snabdijevanja energijom, što je doprinijelo oštrom padu cijena nafte i prirodnog gasa dok tržišta ukalkulišu povratak stabilnijih trgovinskih tokova.