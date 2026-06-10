- Holivudska glumica nailazi na kritike na društvenim mrežama zbog pojavljivanja u oglasu za luksuzni stambeni projekat u Herzliji

Holivudska zvijezda na meti kritika: Gwyneth Paltrow reklamira luksuzne stanove u Izraelu - Holivudska glumica nailazi na kritike na društvenim mrežama zbog pojavljivanja u oglasu za luksuzni stambeni projekat u Herzliji

Holivudska glumica Gwyneth Paltrow suočava se s kritikama nakon što se pojavila u promotivnoj kampanji za luksuzni stambeni projekat u Izraelu, javlja Anadolu.

Paltrow (53) je zaštitno lice projekta "51 PARK", luksuznog stambenog kompleksa u primorskom gradu Herzliji, koji je razvila izraelska kompanija za nekretnine Aviv Melisron.

U promotivnom videu koji je objavila kompanija, Paltrow je prikazana kako se priprema za svoj dan u luksuznom stanu, ističući prednosti života u blizini parka.

"Postoji razlog zašto se najznačajnije svjetske zgrade nalaze pored parka", kaže ona u reklami, prije nego što uputi vozača da je odveze do zgrade.

Kampanja je izazvala vrlo polarizirane reakcije na internetu, a mnogi su osudili tajming reklame i optužili zvijezdu da je "gluha" i "saučesnik" usred izraelskih napada u Pojasu Gaze i Libanu.

U izraelskom genocidu u Gazi od oktobra 2023. godine ubijeno je skoro 73.000 Palestinaca i ranjeno više od 173.000, većinom žena i djece, prema palestinskim podacima.