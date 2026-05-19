Medijska uprava objavila je da algoritmi i vlasnici platformi sve više oblikuju online sadržaje

Holandski regulator: Algoritmi društvenih mreža prijetnja demokratiji i javnom mnijenju Medijska uprava objavila je da algoritmi i vlasnici platformi sve više oblikuju online sadržaje

Holandska medijska uprava upozorila je da algoritmi društvenih mreža sve više utiču na to koje informacije ljudi vide, čime otežavaju građanima da formiraju slobodno i informisano mišljenje, javlja Anadolu.

U novom izvještaju koji je citirao holandski javni emiter NOS, regulator je naveo da se sve više ljudi u Holandiji, posebno mlađi korisnici, sve više oslanja na platforme poput TikToka, Instagrama i X-a za vijesti i informacije.

Prema izvještaju, algoritmi određuju koje poruke korisnici vide u svojim feedovima, često dajući prioritet upečatljivom ili kontroverznom sadržaju koji privlači pažnju i potiče angažman.

Uprava je navela da kompanije društvenih medija imaju finansijske podsticaje za širenje sadržaja koji privlači pažnju "čak i ako je nepouzdan", dok korisnici imaju ograničenu kontrolu nad onim što se pojavljuje u njihovim feedovima.

U izvještaju su izrazili zabrinutost zbog praksi poput "shadowbanninga", u kojima objave ili računi postaju manje vidljivi bez da su korisnici jasno informirani.

Regulator je upozorio da vlasnici platformi sve više utiču na ono što korisnici vide na internetu, opisujući algoritmički vođene feedove kao "demonstrativno rizične za demokratiju".

Prema izvještaju, algoritmi mogu pojačati polarizirajuće, ekstremne ili obmanjujuće informacije, doprinoseći društvenim podjelama i oblikujući javno mnijenje.

Medijska agencija pozvala je kreatore politika i regulatore da ojačaju sprovođenje postojećeg evropskog zakonodavstva kako bi se osiguralo zdravije online informaciono okruženje, objavio je NOS.