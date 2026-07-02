Palestinski podaci pokazuju da su od početka rata ubijena više od 1.700 zdravstvena radnika, a 83 se i dalje nalaze u izraelskom pritvoru

Hiljadu dana izraelskog genocida: Ljekari i medicinari u Gazi platili visoku cijenu obavljajući svoju dužnost Palestinski podaci pokazuju da su od početka rata ubijena više od 1.700 zdravstvena radnika, a 83 se i dalje nalaze u izraelskom pritvoru

Dok se navršava 1.000 dana od početka, kako palestinske vlasti navode, izraelskog genocida u Pojasu Gaze 8. oktobra 2023. godine, zdravstveni sektor nastavlja trpjeti najteže posljedice, a medicinsko osoblje suočeno je s kontinuiranim ubistvima i hapšenjima u onome što zvaničnici nazivaju genocidom nad zdravstvom.

Zvanični palestinski podaci pokazuju da je od oktobra 2023. godine u izraelskim napadima ubijeno više od 1.700 zdravstvenih radnika, uključujući ljekare, medicinske sestre, farmaceute, bolničare i drugo medicinsko osoblje, dok su 362 osobe iz zdravstvenog sistema privedene.

Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, objavljenim 18. aprila 2026. godine, najmanje 83 zdravstvena radnika i dalje se nalaze u izraelskim zatvorima. Podaci Palestinskog centralnog biroa za statistiku pokazuju i da su od početka rata tri ljekara umrla u izraelskom pritvoru.

Ne postoje ažurirani zvanični podaci o broju ranjenih zdravstvenih radnika, iako brojni izvještaji govore da su mnogi povrijeđeni u napadima na bolnice, domove zdravlja, vozila hitne pomoći, vlastite domove ili tokom pokušaja spašavanja ranjenih.

Šteta nije ograničena samo na ljudske gubitke. Prema zvaničnim podacima, meta napada bile su 162 zdravstvene ustanove i 197 vozila hitne pomoći, dok je 96 domova zdravlja i 36 bolnica prestalo s radom.

Kontinuirano uništavanje zdravstvenog sistema dovelo ga je na rub kolapsa, a preostali ljekari i medicinske sestre rade u uslovima ozbiljnog nedostatka lijekova, medicinskog materijala i specijaliziranog osoblja.

Podaci Palestinskog centralnog biroa za statistiku objavljeni u maju 2026. pokazuju da je između oktobra 2023. i oktobra 2025. godine ubijeno više od 1.700 zdravstvenih radnika.

Prema posljednjem zvaničnom bilansu Ministarstva zdravstva iz oktobra 2025. godine, poginuo je najmanje 1.701 zdravstveni radnik, a taj broj ne uključuje najmanje još pet medicinara koji su ubijeni tokom 2026. godine.

Agencija Anadolu je dokumentovala smrt pet zdravstvenih radnika od početka 2026. godine: medicinske sestre Hatema Abu Saleha u januaru, bolničara Ibrahima Abu Saqra u aprilu, ljekara Jamala Abu Aouna u maju te medicinske sestre Mohammeda al-Habila i bolničara Maysare Salaha al-Khawaje u junu.

Podaci Palestinskog centralnog biroa za statistiku pokazuju i da su tri ljekara umrla u izraelskim zatvorima od početka rata, uz svjedočenja Palestinaca i organizacija za ljudska prava o mučenju, uskraćivanju medicinske njege i lošim uslovima pritvora.

Među istaknutim zdravstvenim radnicima koji su izgubili život od početka rata nalaze se ortopedski hirurg i šef Odjela ortopedije u medicinskom kompleksu Al-Shifa Adnan al-Bursh, koji je preminuo u izraelskom pritvoru nakon hapšenja u decembru 2023. godine.

Pedijatrijski i opći hirurg Mohammed Nimr Quzaat poginuo je zajedno sa sinom Youssefom, stomatologom, u izraelskom napadu na Deir al-Balah 12. maja 2024. godine.

Ginekolog Iyad al-Rantisi umro je u izraelskom pritvoru 17. novembra 2024. godine, sedam dana nakon što je uhapšen tokom izraelske racije u bolnici Kamal Adwan.

Ginekolog Omar Farwana poginuo je zajedno sa suprugom, djecom i unucima u napadu na porodičnu kuću u naselju Tal al-Hawa u gradu Gazi 15. oktobra 2024. godine.

Načelnik interne medicine u bolnici Al-Shifa Raafat Lubbad ubijen je u izraelskom napadu 18. novembra 2024. godine.

Ljekar medicinskog kompleksa Nasser Hamdi al-Najjar preminuo je 1. juna 2025. godine od rana zadobijenih sedmicu ranije u napadu na njegov dom u kojem je ubijeno i njegovo devetero djece. Njegova supruga, također ljekarka Alaa al-Najjar, preživjela je jer je u trenutku napada bila na poslu.

Generalni direktor Indonezijske bolnice i kardiovaskularni specijalista Marwan al-Sultan poginuo je 2. jula 2025. godine zajedno s osam članova porodice, uključujući suprugu, kćerku i sestru, kada je pogođen stan u kojem su bili sklonjeni u zapadnom dijelu grada Gaze.

Ministarstvo zdravstva u Gazi saopćilo je 18. aprila 2026. godine da se 83 zdravstvena radnika i dalje nalaze u izraelskom pritvoru od ukupno 362 uhapšena od početka rata, dok su ostali u međuvremenu oslobođeni.

Raniji podaci Vladinog ureda za medije u Gazi pokazuju da su među pritvorenima 88 ljekara, 132 medicinske sestre, 72 medicinska tehničara i 47 administrativnih radnika zdravstvenih ustanova.

Ministarstvo je 9. juna 2026. godine saopćilo da je izraelska vojska uhapsila sedam bolničara Palestinskog crvenog polumjeseca na vojnom kontrolnom punktu u ulici Salah al-Din u centralnoj Gazi tokom humanitarne misije.

Pet članova ekipe kasnije je pušteno nakon ispitivanja, dok su dvojica ostala u pritvoru. Nema ažuriranih zvaničnih podataka o ukupnom broju trenutno pritvorenih zdravstvenih radnika.

Među najistaknutijim pritvorenim medicinskim radnicima nalazi se direktor bolnice "Kamal Adwan" Hussam Abu Safiya, kojeg je izraelska vojska uhapsila 27. decembra 2024. godine nakon upada u bolnicu i njenog onesposobljavanja.

Abu Safiya je ranjen u izraelskom napadu na bolnicu 24. novembra 2024. godine, ali je odbio napustiti ustanovu i nastavio liječiti pacijente, uprkos tome što je ranije izgubio sina u izraelskoj raciji.

Izraelske vlasti su ga u februaru 2025. godine proglasile nezakonitim borcem, uz izvještaje o mučenju i uskraćivanju medicinske njege. Ured za medije o zatvorenicima saopćio je 3. juna 2026. godine da je premješten u samicu.

U pritvoru se nalazi i Marwan al-Hams, direktor bolnice "Abu Youssef al-Najjar" i zvaničnik zadužen za terenske bolnice u Gazi. Njega je 21. jula 2025. godine otela izraelska tajna jedinica dok je obavljao medicinsku misiju u Rafahu.

Ministarstvo zdravstva navelo je da je al-Hams tokom hapšenja ranjen u stopalo, dok njegovo trenutno zdravstveno stanje i mjesto pritvora nisu poznati.