Demonstranti su nosili transparente s porukama poput „Ne ratu, ne rodnoj ideologiji, ne migraciji“

Hiljade Mađara protestovalo u Budimpešti protiv vlade i migracijskog pakta EU Demonstranti su nosili transparente s porukama poput „Ne ratu, ne rodnoj ideologiji, ne migraciji“

Hiljade građana protestovalo je u petak i subotu u Budimpešti protiv novog migracijskog pakta Evropske unije, izražavajući nezadovoljstvo politikom Vlade Mađarske predvođene premijerom Peterom Magyarom.

Demonstranti su nosili transparente s porukama poput „Ne ratu, ne rodnoj ideologiji, ne migraciji“, dok su tokom protesta upućivane i oštre kritike na račun premijera, uz povike „izdajnik“.

Protest je usmjeren protiv nove vlade stranke Tisza, koju demonstranti optužuju za odstupanje od ranijih obećanja o strogoj zaštiti granica i približavanje politici Brisela.

Učesnici protesta izrazili su zabrinutost zbog najava implementacije migracijskog pakta EU, smatrajući da bi takve mjere mogle utjecati na sigurnosnu i demografsku politiku zemlje.

Za sada nema zvaničnih reakcija vlasti povodom protesta, koji dolaze u trenutku pojačanih političkih tenzija u vezi s odnosima Mađarske i Evropske unije.

Mađarska opoziciona stranka Tisza osvojila je 141 od 199 poslaničkih mjesta u parlamentu te zemlje na izborima održanim u aprilu, ostvarivši ubjedljivu pobjedu nad strankom Fidesz, dotadašnjeg premijera Viktora Orbana.

