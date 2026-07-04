Pogrebne ceremonije u Teheranu počele intoniranjem državne himne, učenjem Kur'ana i vjerskim govorima dok se Iranci opraštaju od preminulog vrhovnog vođe

Hiljade ljudi okupile se u Iranu na početku sedmodnevnih pogrebnih ceremonija za ubijenog vrhovnog vođu Khameneija Pogrebne ceremonije u Teheranu počele intoniranjem državne himne, učenjem Kur'ana i vjerskim govorima dok se Iranci opraštaju od preminulog vrhovnog vođe

Hiljade ožalošćenih okupile su se u subotu u velikoj džamiji Imam Homeini Mosala u iranskoj prijestolnici Teheranu, gdje su počele sedmodnevne pogrebne ceremonije za ubijenog vrhovnog vođu Irana, ajatolaha Alija Khameneija.

Pogrebne ceremonije počele su intoniranjem državne himne, učenjem Kur'ana i vjerskim govorima, javila je iranska državna televizija IRIB.

Prema navodima televizije, Khameneijev kovčeg izložen je u staklenoj komori kako bi građani mogli odati posljednju počast.

Khamenei je ubijen u američko-izraelskim napadima na Iran koji su počeli 28. februara, nakon čega su uslijedili uzvratni iranski napadi.

Pozivajući se na iransku nacionalnu aviokompaniju, IRIB navodi da su uvedeni dodatni letovi na liniji Teheran-Meshed zbog povećane potražnje za putovanjima građana koji žele prisustvovati pogrebnim ceremonijama.

Pogrebne ceremonije zvanično su počele u petak, kada su strani lideri i službene delegacije iz regiona i drugih dijelova svijeta odali počast preminulom iranskom vrhovnom vođi.

Među visokim stranim zvaničnicima koji prisustvuju ceremonijama su zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev, potpredsjednik Republike Turske Cevdet Yilmaz, predsjednik Iraka Nizar Amidi, predsjednik iračkog parlamenta Mohammed al-Halbousi, pakistanski premijer Shehbaz Sharif, predsjedavajući pakistanskog Senata Yousaf Raza Gillani i načelnik Generalštaba pakistanske vojske Asim Munir.

Prema zvaničnom rasporedu, komemoracije će biti nastavljene u Teheranu tokom vikenda uz prisustvo šefova država, visokih zvaničnika i vjerskih lidera.

Javne oproštajne ceremonije planirane su za 4. i 5. juli, dok će glavna pogrebna povorka u Teheranu biti održana 6. jula.

Pogrebne ceremonije potom će biti nastavljene u svetom gradu Qomu 7. jula.

Za 8. juli planirane su ceremonije u Iraku, uključujući Bagdad, Nedžef i Kerbelu, gdje će tijelo dočekati vjerski i politički zvaničnici prije nego što bude preneseno u glavna šiitska svetilišta.

Završna pogrebna ceremonija i ukop planirani su za 9. juli u svetištu Imama Alija Reze u sjeveroistočnom gradu Mešhedu, jednom od najsvetijih mjesta šiita.