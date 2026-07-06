Ministar unutrašnjih poslova Nunez kazao je da je od početka sezone već izgorjelo više od 27.180 hektara

Hiljade ljudi evakuisano zbog požara koji je zahvatio više od 11.000 hektara na jugu Francuske Ministar unutrašnjih poslova Nunez kazao je da je od početka sezone već izgorjelo više od 27.180 hektara

Najmanje 4.600 hektara zemljišta izgorjelo je u požaru u južnom francuskom departmanu Pirineji-Orientales, dok su hiljade ljudi evakuisane tokom noći, objavio je u ponedjeljak emiter BFMTV, javlja Anadolu.

Vlasti su za BFMTV rekle da požar u općini Trevillach još nije stavljen pod kontrolu i da je izgorjelo više od 4.600 hektara.

Rekli su i da je pet osoba lakše povrijeđeno i da je 10.000 stanovnika moralo biti evakuisano tokom noći.

Nestanci struje zabilježeni su i u nekoliko okolnih općina, iako tehničari iz elektroenergetske kompanije Enedis nisu mogli intervenisati zbog požara koji je u toku.

Ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez rekao je za France 2 da će u ponedjeljak poslijepodne otputovati u Istočne Pirineje, gdje je rizik od širenja požara i dalje visok zbog vremenskih uslova.

"Danas se borba nastavlja. Jutros se vremenski uslovi ponovo pogoršavaju", rekao je.

Naglašavajući da se Francuska suočava s teškom sezonom šumskih požara, Nunez je rekao da je ove sezone već izgorjelo više od 11.000 hektara, u poređenju sa 5.500 hektara u istom periodu prošle godine.

U međuvremenu, departman Herault zabilježio je više od 30 izbijanja šumskih požara u nedjelju, dok su neki požari navodno još uvijek u toku.

Sedam francuskih departmana stavljeno je u crveni stepen uzbune zbog "vrlo visokog" rizika od šumskih požara u ponedjeljak, dok je 41 drugih departman pod narandžastim stepenom uzbune zbog visokog rizika od šumskih požara.