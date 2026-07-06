Hiljade ljudi evakuisano zbog požara koji je zahvatio više od 11.000 hektara na jugu Francuske

İlayda Çakırtekin
06. juli 2026.•Ažuriranje: 06. juli 2026.
Najmanje 4.600 hektara zemljišta izgorjelo je u požaru u južnom francuskom departmanu Pirineji-Orientales, dok su hiljade ljudi evakuisane tokom noći, objavio je u ponedjeljak emiter BFMTV, javlja Anadolu.
Vlasti su za BFMTV rekle da požar u općini Trevillach još nije stavljen pod kontrolu i da je izgorjelo više od 4.600 hektara.
Rekli su i da je pet osoba lakše povrijeđeno i da je 10.000 stanovnika moralo biti evakuisano tokom noći.
Nestanci struje zabilježeni su i u nekoliko okolnih općina, iako tehničari iz elektroenergetske kompanije Enedis nisu mogli intervenisati zbog požara koji je u toku.
Ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez rekao je za France 2 da će u ponedjeljak poslijepodne otputovati u Istočne Pirineje, gdje je rizik od širenja požara i dalje visok zbog vremenskih uslova.
"Danas se borba nastavlja. Jutros se vremenski uslovi ponovo pogoršavaju", rekao je.
Naglašavajući da se Francuska suočava s teškom sezonom šumskih požara, Nunez je rekao da je ove sezone već izgorjelo više od 11.000 hektara, u poređenju sa 5.500 hektara u istom periodu prošle godine.
U međuvremenu, departman Herault zabilježio je više od 30 izbijanja šumskih požara u nedjelju, dok su neki požari navodno još uvijek u toku.
Sedam francuskih departmana stavljeno je u crveni stepen uzbune zbog "vrlo visokog" rizika od šumskih požara u ponedjeljak, dok je 41 drugih departman pod narandžastim stepenom uzbune zbog visokog rizika od šumskih požara.