Vlasti navode da je rizik od velike eksplozije u postrojenju za vazduhoplovnu industriju otklonjen, iako i dalje postoji mogućnost manje eksplozije ili curenja hemikalija

Hiljadama ljudi dozvoljen povratak kući nakon što je smanjena prijetnja hemijske eksplozije u Kaliforniji Vlasti navode da je rizik od velike eksplozije u postrojenju za vazduhoplovnu industriju otklonjen, iako i dalje postoji mogućnost manje eksplozije ili curenja hemikalija

Vlasti Kalifornije u ponedjeljak su ukinule naredbe za evakuaciju za više od polovine od gotovo 40.000 stanovnika koji su raseljeni zbog prijetnje eksplozije hemijskog rezervoara u postrojenju za vazduhoplovnu industriju u okrugu Orange.

Ekipe za vanredne situacije saopćile su da je rizik od velike eksplozije u fabrici GKN Aerospace u Garden Groveu smanjen nakon što je pritisak unutar nestabilnog rezervoara koji sadrži toksične hemikalije djelimično oslobođen, izvijestio je “New York Times“.

Međutim, oko 16.000 stanovnika koji žive najbliže lokaciji i dalje su pod naredbom za evakuaciju, dok su zvaničnici upozorili da je manja eksplozija ili curenje hemikalija još uvijek moguće.

“Još nije gotovo. Još imamo posla”, rekao je novinarima vršilac dužnosti šefa Vatrogasne službe okruga Orange TJ McGovern.

Vanredna situacija počela je u četvrtak nakon što se rezervoar koji je sadržavao oko 7.000 galona metil-metakrilata pregrijao i počeo ispuštati gas.

Vlasti su saopćile da su se uslovi poboljšali u nedjelju nakon što se na rezervoaru pojavila pukotina, što je pomoglo smanjenju pritiska i snižavanju temperature unutar njega.

“Po prvi put od četvrtka situacija ide u dobrom smjeru”, rekao je senator savezne države Kalifornije Thomas Umberg.

Zvaničnici su naveli da još ne mogu utvrditi kada će preostalim evakuisanim stanovnicima biti dozvoljen povratak kući.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom izjavio je da će federalna deklaracija o vanrednom stanju, koju je odobrila administracija predsjednika Donalda Trumpa, pomoći raseljenim stanovnicima i pogođenim preduzećima.

Okružni tužilac okruga Orange Todd Spitzer rekao je da su vlasti pokrenule krivičnu istragu protiv operatera postrojenja i zbog mogućeg neopravdanog povećanja cijena hotela tokom evakuacija.