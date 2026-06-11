Hezbollah tvrdi da je oborio izraelski dron iznad istočnog Libana - Izviđački dron Heron 1 oboren je raketom iznad regije Bekaa, tvrdi grupa

Hezbollah je u četvrtak saopćio da je oborio izraelski vojni dron iznad istočnog Libana, tvrdeći da je letjelica ciljana raketom u regiji Bekaa, javlja Anadolu.

U saopćenju, grupa je navela da su njihovi borci oborili dron Heron 1 koji pripada izraelskoj vojsci.

Prema saopćenju, dron je letio iznad područja Nahle u istočnoj dolini Bekaa kada ga je pogodila "specijalizovana raketa".

Izraelska vojska nije komentarisala Hezbollahovu izjavu.

Ranije u četvrtak, Hezbollah je u nizu saopćenja naveo da je ciljao izraelska vojna vozila i koncentracije trupa u južnolibanskim gradovima Tayr Harfa, Deir Siriane i Odaisseh dronovima i raketama kao odgovor na izraelska kršenja primirja i trenutnih napade.

Uprkos primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila, Izrael je nastavio agresiju u Libanu od 2. marta, ubivši 3.711 ljudi i ranivši 11.483 drugih do srijede, dok je, prema zvaničnim podacima, raselio više od milion ljudi.