Hezbollah tvrdi da je izvršio tri napada na izraelske snage u južnom Libanu Grupa tvrdi da su napadi odmazda za izraelska kršenja primirja i napade na libanske gradove

Libanska grupa Hezbollah objavila je u nedjelju da je izvršila tri napada na izraelske vojne snage u južnom Libanu, javlja Anadolu.

U nizu saopćenja, grupa je navela da su napadi izvedeni "u odbranu Libana i njegovog naroda" i kao odmazda za izraelska kršenja sporazuma o primirju i napade na gradove u južnom Libanu.

Hezbollah je saopćio da su njegovi borci gađali novouspostavljeni izraelski artiljerijski položaj u gradu Bayyada rojem dronova.

Također je tvrdio da su izvršili dva napada dronom na okupljanje izraelskih vojnika i vojne snage u gradu Taybeh.

Grupa je saopćila da su u napadima prijavljene žrtve među izraelskim snagama, bez navođenja daljnjih detalja.

Izrael je bombardovao Liban zračnim napadima i pokrenuo kopnenu ofanzivu na jugu od prekograničnog napada Hezbollaha 2. marta. Regija je u stanju pripravnosti otkako su SAD i Izrael pokrenuli zračnu ofanzivu na Iran 28. februara.

Od 2. marta, u proširenim izraelskim napadima na Liban ubijeno je skoro 2.500 ljudi i raseljeno više od milion, prema libanskim vlastima.

Desetodnevno primirje prvi put je najavljeno 16. aprila, ali ga je Izrael više puta prekršio.

U četvrtak je američki predsjednik Donald Trump izjavio da su se Izrael i Liban složili da produže primirje za tri sedmice nakon drugog kruga pregovora na visokom nivou u Bijeloj kući.