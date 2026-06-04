Vođa libanske grupe kaže da izraelska naselja na sjeveru Izraela neće biti sigurna sve dok su libanska sela pod napadom

Hezbollah odbacio sporazum o prekidu vatre između Libana i Izraela Vođa libanske grupe kaže da izraelska naselja na sjeveru Izraela neće biti sigurna sve dok su libanska sela pod napadom

Vođa Hezbollaha Naim Qassem u četvrtak je odbacio ishode direktnih pregovora između Libana i Izraela, javlja Anadolu.

U izjavi povodom godišnjice smrti bivšeg iranskog vrhovnog vođe Ruhollaha Khomeini Qassem je rekao da ishode pregovora "potpuno odbacuju široki segmenti libanskog naroda".

Rekao je da sporazumi o prekidu vatre koje podržava SAD odražavaju američke i izraelske vizije budućnosti Libana i nastoje podvrgnuti zemlju onome što je nazvao "projektom Velikog Izraela".

Zajednička izjava Libana, SAD-a i Izraela objavljena je rano u četvrtak da su se Bejrut i Tel Aviv tokom razgovora u Washingtonu dogovorili da provedu prekid vatre zasnovan na potpunom prekidu vatre Hezbollaha i povlačenju svih članova Hezbollaha iz područja južno od rijeke Litani.

Libanski predsjednik Joseph Aoun rekao je da će SAD odrediti vrijeme i mehanizam za provedbu primirja, koje bi moglo početi u roku od 24 sata od dobijanja odobrenja.

Vođa Hezbollaha optužio je Izrael da pokušava "politički postići ono što nije uspio postići vojno".

Dodao je da izraelska naselja na sjeveru Izraela "neće biti sigurna" sve dok su libanska sela napadnuta.

"Zanima nas samo okončanje agresije, osiguranje primirja i osiguranje povlačenja Izraela", rekao je.

Qassem je naglasio da se svako primirje mora primjenjivati ​​na cijeloj libanskoj teritoriji, dodajući da će, sve dok izraelska okupacija traje, "otpor nastaviti".

Izrael okupira područja u južnom Libanu, neka drži decenijama, a druga zauzeta tokom sukoba 2023-2024.

Tokom trenutne ofanzive, izraelske snage su napredovale više od 10 kilometara u libansku teritoriju, što je njihov najdublji upad od 2000. godine.

Prema libanskim zvaničnicima, više od 3.500 ljudi je ubijeno, a više od 10.000 je povrijeđeno u izraelskim napadima širom Libana od 2. marta.