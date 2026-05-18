Sjedinjene Američke Države predstavljaju našeg ključnog vanjskopolitičkog partnera i državu koja je do sada pružila najveću podršku te uložila najviše u razvoj i modernizaciju Oružanih snaga BiH, poručio je ministar odbrane Bosne i Hercegovine

Helez: Poziv bh. vojnicima u misiju za Gazu veliko priznanje za Oružane snage Sjedinjene Američke Države predstavljaju našeg ključnog vanjskopolitičkog partnera i državu koja je do sada pružila najveću podršku te uložila najviše u razvoj i modernizaciju Oružanih snaga BiH, poručio je ministar odbrane Bosne i Hercegovine

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez izjavio je da Bosna i Hercegovina aktivno doprinosi očuvanju globalnog mira učešćem svojih vojnika u međunarodnim stabilizacijskim snagama za Gazu te da poziv Sjedinjenih Američkih Država da BiH bude dio ovih snaga predstavlja veliko priznanje za Oružane snage BiH i njihov kontinuirani razvoj, javlja Anadolu.

Helez je to rekao nakon sastanka s delegacijom Nacionalne garde savezne države Maryland, koju je predvodio brigadni general Craig Hunter, direktor Zajedničkog štaba. Prema ministrovim riječima, poziv Sjedinjenih Američkih Država da BiH bude dio ovih snaga predstavlja veliko priznanje za Oružane snage BiH i njihov kontinuirani razvoj.

Tokom susreta koji je još jednom potvrdio snagu partnerstva između BiH i SAD-a, sagovornici su se osvrnuli na dugogodišnji Program državnog partnerstva (SPP) s Marylandom, koji traje od 2003. godine s ciljem jačanja interoperabilnosti vojnih snaga i podrške demokratskim institucijama u BiH. Helez je naglasio da se, pored vojne saradnje, prave i prvi značajni koraci ka snažnijem civilnom povezivanju u oblastima obrazovanja, medicine, namjenske industrije i trgovine.

Govoreći o međunarodnim sigurnosnim izazovima i doprinosu Bosne i Hercegovine očuvanju mira, naglasio je da Bosna i Hercegovina učestvuje u međunarodnim stabilizacijskim snagama za Gazu sa 64 pripadnika Oružanih snaga BiH, "čime potvrđuje posvećenost miru, sigurnosti i međunarodnoj saradnji".



"Poziv Sjedinjenih Američkih Država da budemo dio ovih snaga za nas predstavlja veliko priznanje za Oružane snage BiH i njihov kontinuirani razvoj."

"Sjedinjene Američke Države predstavljaju našeg ključnog vanjskopolitičkog partnera i državu koja je do sada pružila najveću podršku te uložila najviše u razvoj i modernizaciju Oružanih snaga BiH", poručio je Helez.

Jedna od ključnih tema razgovora bio je i proces usvajanja budžeta institucija BiH, s posebnim naglaskom na povećanje izdvajanja za sektor odbrane.



​​​​​​​Kako je navedeno, general Hunter je tokom sastanka istakao da nova američka administracija očekuje veća ulaganja u odbranu.

"General Hunter je istakao da su očekivanja američke administracije, predvođene predsjednikom Trumpom, povećanje ulaganja u odbranu i jačanje sigurnosnih kapaciteta saveznika", naveo je ministar Helez, izrazivši uvjerenje da će partnerstvo dvije zemlje nastaviti napredovati u duhu međusobnog povjerenja.