Audias Flores Silva, poznat pod nadimkom „El Jardinero“, bio je identifikovan kao mogući nasljednik vođe kartela Jalisco New Generation

Hapšenje vođe kartela u Meksiku izazvalo val nasilja Audias Flores Silva, poznat pod nadimkom „El Jardinero“, bio je identifikovan kao mogući nasljednik vođe kartela Jalisco New Generation

Meksičke specijalne snage uhapsile su u ponedjeljak vođu kartela Audiasa Floresa Silvu, što je izazvalo nasilan odgovor, prenosi Anadolu.

Flores Silva, poznat kao El Jardinero, identifikovan je prije nekoliko mjeseci od strane meksičke obavještajne službe kao vjerovatni nasljednik Nemesia Oseguere Cervantesa – poznatijeg kao „El Mencho“ – vođe moćnog kartela Jalisco New Generation (CJNG), kojeg su meksičke trupe ubile 22. februara.

Nakon hapšenja Floresa Silve, lokalni mediji izvijestili su o paljenju vozila i poslovnih objekata u Nayaritu i Jaliscu, koji su priznata uporišta CJNG-a.

Nasilje je prijavljeno u najmanje šest općina, gdje su vlasti savjetovale građanima da ostanu u svojim domovima. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima.

Prema zajedničkom saopćenju meksičke mornarice, Sekretarijata za sigurnost i Ureda glavnog tužioca, Flores Silva je priveden dok je pokušavao pobjeći kroz drenažnu cijev u svojoj sigurnoj kući u Nayaritu, obalnoj državi u zapadnom Meksiku.

Meksičke sigurnosne agencije, uz podršku obavještajnih podataka američkih agencija, pratile su njegovo kretanje 19 mjeseci prije nego što su ga satjerale u ćošak u maloj zajednici El Mirador.

Uprkos tome što je Flores Silva imao osiguranje od 60 ljudi i 30 vozila, meksičke snage su ga uspjele uhvatiti bez prolijevanja krvi, navodi se u izvještajima.

„Operacija je izvedena hirurškom preciznošću, bez potrebe za ispaljivanjem ijednog metka, bez smrtnih slučajeva, povreda ili kolateralne štete“, navodi se u saopćenju.

Za Floresom Silvom su raspisane potjernice u Meksiku jer se smatra jednim od glavnih pokretača nasilja u zemlji. On se također suočava s nalogom za ekstradiciju u SAD zbog svoje uloge u proizvodnji i trgovini narkoticima.

Putem svog X naloga, kompanije sa sjedištem u SAD-u, američki ambasador u Meksiku Ronald Johnson pohvalio je hapšenje kriminalnog vođe.

„Hapšenje Audiasa Floresa Silve, ‘El Jardinera’, ključnog vođe nasilnog CJNG-a, označava važan korak protiv onih koji profitiraju od fentanila i pokreću nasilje u našim zajednicama“, napisao je on.