Broj hapšenja porastao je za više od 45 posto u odnosu na prethodnu godinu, 178 policajaca i žandara je povrijeđeno

Haos nakon slavlja PSG-a: Više od 890 uhapšenih širom Francuske Broj hapšenja porastao je za više od 45 posto u odnosu na prethodnu godinu, 178 policajaca i žandara je povrijeđeno

Više od 890 ljudi uhapšeno je širom Francuske nakon što su proslave trijumfa Paris Saint-Germaina nad Arsenalom u Ligi prvaka postale nasilne tokom vikenda, rekao je u ponedjeljak francuski ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez, javlja Anadolu.

U razgovoru za France Inter, Nunez je rekao da su vlasti izvršile više od 890 hapšenja širom zemlje tokom dvodnevnog perioda, prema emiteru BFMTV.

Rekao je da ta brojka predstavlja povećanje od više od 45 posto u poređenju s prethodnom godinom.

Nunez je rekao i da je 178 policajaca i žandara povrijeđeno tokom nereda.

Prema BFMTV-u, 312 uhapšenih je naknadno pritvoreno.