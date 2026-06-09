Uvođenje sistema ulaska i izlaska (EES) u Šengenskom prostoru dovelo je do velikih gužvi i kašnjenja na aerodromu u Briselu, gdje putnici izvan EU čekaju i do četiri sata na pasoškoj kontroli

Haos na aerodromu u Briselu: Novi EU granični sistem izazvao višesatna čekanja putnika Uvođenje sistema ulaska i izlaska (EES) u Šengenskom prostoru dovelo je do velikih gužvi i kašnjenja na aerodromu u Briselu, gdje putnici izvan EU čekaju i do četiri sata na pasoškoj kontroli

Na aerodromu u Briselu zabilježena su višesatna čekanja i velike gužve nakon uvođenja novog digitalnog graničnog sistema Evropske unije, koji registruje ulaske i izlaske državljana izvan Evropske unije, javlja Anadolu.



Dok zvaničnici tvrde da je cilj sistema jačanje sigurnosti i modernizacija kontrole granica, aerodromi širom Evrope već upozoravaju na ozbiljne operativne poremećaje.



Jeffrey Franssens, portparol aerodroma u Briselu, rekao je za novinski portal "The Brussels Times" da su putnici izvan EU koji su stizali na aerodrom u Zaventemu suočili se s čekanjem do četiri sata na kontroli pasoša, dok su putnici koji su odlazili čekali do sat vremena.

Građani EU su imali kraća vremena čekanja između deset i 15 minuta, prema podacima aerodroma.

Kašnjenja su povezana s uvođenjem sistema ulaska/izlaska EU, digitalne platforme za upravljanje granicama uvedene za registraciju državljana izvan EU koji ulaze i izlaze iz Šengenskog prostora.

Sistem bilježi lične i biometrijske podatke putnika, uključujući otiske prstiju, zamjenjujući tradicionalne postupke pečatiranja pasoša.

Evropski zvaničnici su opisali EES kao alat osmišljen za poboljšanje granične sigurnosti i pojednostavljenje provjera širom Šengenske zone.

Međutim, nekoliko aerodroma u Evropi, uključujući objekte u Belgiji i Portugalu, prijavilo je operativne poremećaje i duže vrijeme obrade od njegovog uvođenja.

Belgijske vlasti su u martu najavile da će privremeno odgoditi prikupljanje biometrijskih podataka u okviru EES-a u nastojanju da smanje vrijeme čekanja, iako drugi elementi sistema ostaju na snazi.

Uprkos ovoj mjeri, gužva na aerodromu u Briselu se nastavila.

Izvršni direktor aerodroma Arnaud Feist upozorio je u maju da bi produženi redovi mogli stvoriti ozbiljne operativne izazove tokom prometne ljetne turističke sezone.

Feist je rekao da je aerodrom više puta upozoravao vlasti na nedostatak osoblja na graničnoj kontroli i rizik od ozbiljnih poremećaja ako se ne obezbijede dodatni resursi.