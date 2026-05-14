Hamilton u Predsjedništvu BiH: U fokusu saradnja s NATO-om i razvoj partnerskih odnosa

Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara za partnerstva u Odjelu za politička pitanja i sigurnosnu politiku NATO-a, ambasador Kevin Hamilton posjetio je u četvrtak Predsjedništvo Bosne i Hercegovine gdje je razgovarao s članom Predsjedništva Željkom Komšićem o ukupnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i saradnji s NATO-om, javlja Anadolu.

"Tokom razgovora istaknuta je važnost kontinuiranog dijaloga i redovnih susreta između predstavnika Bosne i Hercegovine i NATO-a", navodi se u saopćenju iz Predsjedništva BiH.

Komšić je naglasio "podršku Predsjedništva BiH nastavku i jačanju saradnje sa NATO savezom te iskazao uvjerenje da će današnja posjeta ambasadora Hamiltona doprinijeti daljem razvoju partnerskog odnosa".

Izrazio je zahvalnost na dosadašnjoj podršci Bosni i Hercegovini kroz postojeće okvire partnerstva, s posebnim fokusom na jačanje institucionalnih kapaciteta, otpornosti sistema i sposobnosti odgovora na savremene sigurnosne izazove. Ocijenio je da je partnerska saradnja dobra i da se odvija predviđenom dinamikom, što se prije svega odnosi na saradnju sa Ministarstvom odbrane BiH i Oružanim snagama BiH, navodi se u saopćenju.

Dodaje se da je razgovarano o modernizaciji i poboljšanju uslova u kojima vojnici Oružanih snaga BiH obavljaju zadatke i pružaju pomoć civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge nepogode. Ukazano je na uspješno angažovanje Oružanih snaga BiH u međunarodnim misijama podrške miru i zajedničkim vojnim vježbama s partnerskim državama.

"Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a ambasador Hamilton je ponovio opredijeljenost NATO saveza jačanju partnerskog odnosa i saradnje sa Bosnom i Hercegovinom. Izrazio je očekivanja da će Bosna i Hercegovina nastaviti sprovođenje reformske agende i doprinijeti ukupnom razvoju partnerskog odnosa sa NATO savezom", saopćeno je iz Predsjedništva BiH.