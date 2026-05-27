Hamas: U izraelskom napadu ubijen komandant Al-Qassam brigada Mohammed Awda U saopćenju se navodi da je Awda ubijen u utorak navečer zajedno sa suprugom i dva sina, u izraelskom napadu na stambenu zgradu

Hamas je u srijedu saopćio da je Mohammed Awda, visoki komandant njegovog vojnog krila Brigada Al-Qassam, ubijen u izraelskom napadu u gradu Gazi.

U saopćenju se navodi da je Awda ubijen u utorak navečer zajedno sa suprugom i dva sina, u izraelskom napadu na stambenu zgradu.

Hamas je Awdu opisao kao „visokog komandanta Qassama“ i naveo da pripada „prvoj generaciji koja je postavila temelje oružanog i militantnog otpora“.

Ranije u srijedu, izraelska vojska je saopćila da je Awda ubijen u napadu na sjeveru Gaze, tvrdeći da je nedavno izabran za novog komandanta vojnog krila Hamasa.

Izraelski mediji su također prenijeli spekulacije da je Awda imenovan na tu poziciju nakon nedavnog ubistva Izz al-Dina al-Haddada.

U utorak su izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Israel Katz izjavili da je vojska ciljala Awdu u zračnom napadu na grad Gazu.

Izraelske izjave uslijedile su nakon intenzivnog bombardovanja gusto naseljenog područja u centralnom dijelu grada Gaze uoči muslimanskog praznika Kurban-bajrama.