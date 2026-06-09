Glasnogovornik grupe izjavio je za Anadolu da palestinske frakcije pozitivno reagiraju na prijedloge koje su predstavili posrednici

Hamas tvrdi da su postignuti prihvatljivi pristupi o spornim pitanjima prekida vatre u Gazi Glasnogovornik grupe izjavio je za Anadolu da palestinske frakcije pozitivno reagiraju na prijedloge koje su predstavili posrednici

Palestinski pokret Hamas objavio je u utorak da su postignuti prihvatljivi pristupi o "spornim pitanjima" sporazuma o prekidu vatre u Gazi s Izraelom nakon razgovora u Kairu.

Glasnogovornik Hamasa Hazem Qassem rekao je za Anadolu da su razgovori u egipatskoj prijestolnici doveli do "prihvatljivih pristupa strana koje su učestvovale u razgovorima o spornim pitanjima sporazuma o prekidu vatre".

Rekao je da su Hamas i druge palestinske frakcije postupale "fleksibilno i pozitivno" s prijedlozima koje su predstavili posrednici iz Egipta, Katara i Turske, "iz nacionalne odgovornosti da se zaustavi genocid u Gazi".

Qassem je rekao da je "lopta sada u dvorištu (izraelske) okupacije i Odbora za mir, kojeg predstavlja njegov izvršni direktor (Nickolay Mladenov), kako bi se krenulo ka stvarnoj i potpunoj implementaciji vizije američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir u Pojasu".

U izraelskom genocidu u Gazi od oktobra 2023. godine ubijeno je skoro 73.000 Palestinaca i ranjeno više od 173.000, većinom žena i djece, prema palestinskim podacima.

Uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra 2025. godine, izraelska vojska je ubila 978 Palestinaca i ranila 3.097 drugih u gotovo svakodnevnim napadima, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.