Hamas tvrdi da je održavanje općinskih izbora u Deir al-Balahu u Gazi važan korak

Održavanje općinskih izbora u gradu Deir al-Balah u središnjem Pojasu Gaze je važan korak, rekao je glasnogovornik Hamasa za Anadolu u subotu.

Izjave Hazema Qassema uslijedile su dok je glasanje za lokalne izbore na okupiranoj Zapadnoj obali i Deir al-Balahu počelo ranije tog dana.

"Održavanje izbora u gradu Deir al-Balah je važan korak i nadamo se da će se osigurati odgovarajući uvjeti za njihovo održavanje u svim guvernoratima i općinama Pojasa Gaze", rekao je Qassem.

"Također se nadamo da će se stvoriti uslovi za održavanje sveobuhvatnih izbora", rekao je, pozivajući na "reorganizaciju palestinskog doma i održavanje zakonodavnih i predsjedničkih izbora".

Subotnje glasanje označava prvi put u 22 godine da se općinski izbori održavaju u Deir al-Balahu, relativno jednom od najmanje oštećenih gradova u enklavi tokom dvogodišnjeg genocidnog rata Izraela.

- Zahvala za napore -

Qassem je pohvalio napore vlasti u Gazi da završe izborni proces, rekavši: "Naše upute su bile jasne o potrebi da se osigura uspjeh ovog procesa i da se on odvija pod odgovarajućim uslovima kako bi palestinski građani mogli izraziti svoje mišljenje putem glasačke kutije."

Palestinske frakcije, uključujući Hamas, održale su sastanke s raznim strankama "kako bi osigurale odgovarajuće političko i terensko okruženje", dodao je.

- Eskalacija od strane Izraela -

U vezi sa situacijom na terenu, Qassem je rekao da je Izrael "počinio veliki masakr nad narodom Pojasa Gaze u nastavku rata istrebljenja", tvrdeći da je to dokaz da rat nije prestao.

Ministarstvo zdravstva Gaze objavilo je da je 17 Palestinaca ubijeno izraelskim granatiranjem i vatrenim oružjem u proteklih 48 sati, uključujući 13 u posljednja 24 sata, uprkos prekidu vatre.

Qassem je rekao da izraelski premijer Benjamin Netanyahu "nastoji svim sredstvima, kroz ovu eskalaciju ubijanja, sabotirati mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa".

Pozvao je međunarodnu zajednicu da razvije "pravi plan" za podršku općinama u Gazi nakon "masovnog uništenja i devastacije koja pogađa ljude, zgrade i infrastrukturu".

Trump je 29. septembra 2025. godine najavio plan za okončanje izraelskog rata u Gazi, uključujući prekid vatre, djelimično povlačenje, oslobađanje preostalih izraelskih zarobljenika i ulazak kamiona s pomoći.

Dok se Hamas pridržavao svojih obaveza iz prve faze oslobađanjem izraelskih zarobljenika, Izrael nije u potpunosti ispunio svoje obaveze i nastavio je napade, ubijajući i ranjavajući stotine Palestinaca.

Druga faza uključuje šire izraelsko povlačenje iz Gaze, rekonstrukciju i početak razoružanja frakcija, što još nije provedeno.

Prekid vatre je uslijedio nakon gotovo dvogodišnjeg rata koji je započeo u oktobru 2023. godine, a koji je rezultirao velikom štetom na infrastrukturi širom enklave.